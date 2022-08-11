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Masterchef Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

11.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Tayfun Genç kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Tayfun, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef Tayfun kimdir? MasterChef ana kadro yarışmacısı Tayfun Genç nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte MasterChef 2022 ana kadro 9. önlüğü alan yarışmacı Tayfun Genç...

Masterchef Tayfun kimdir? Tayfun Genç kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Tayfun Genç, MasterChef 2022 ana kadrosuna giren 9. yarışmacı oldu. 10 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada Kilis'in ünlü lezzeti Kilis tava ikinci aşamada ise çilek ürünü ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Tayfun 9. finalist seçildi. Peki MasterChef Tayfun nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Tayfun Genç hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 9. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler hızla devam ediyor. MasterChef'in 10 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, 9. finalist Tayfun Genç seçildi.

son 2 mc

MASTERCHEF TAYFUN GENÇ KİMDİR?

Yarışmaya istanbul'dan katılan Tayfun Genç 30 yaşında. Profosyonel olarak aşçılık mesleğini icra eden Tayfun, 11 yıldır bu mesleğin içinde yer alıyor. Tayfun Genç evli ve 1 oğlu var. Eşi Sivaslı olan Genç, Masterchef’in birinci eleme turunda şeflere Saynara isimli enginar püreli bonfile yemeğini yaparak Masterchef şeflerinden üç evet almayı başardı.

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