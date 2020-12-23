MasterChef'te 2. eleme adayı kim oldu? 22 Aralık MasterChef Türkiye'de gün birincisi kim oldu?

MasterChef Türkiye 2020’de ilk dört arasında final haftası mücadelesi sürüyor. MasterChefson bölümde çeyrek finalistler şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya ve şeflerden en yüksek puanları almaya çalıştı. Haftanın ilk günündeki oyunlarda en fazla puanı Serhat alırken en düşük puanı alan Emir, eleme finaline giden ilk aday olmuştu. Serhat, Barbaros ve Özgül, programa konuk şef olarak katılan Ömür Akkor'un tarifleriyle yemek yaparak yarıştı.

MASTERCHEF’TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2020 yeni bölümde yarışmacıların aldıkları puanlar sıfırlandı ve yine aynı şekilde şefin tabağı, yaratıcılık ve dünya veya Türk klasikleri adlı üç oyun oynandı. Bu oyunların ilkinde konuk olarak şef Ömür Akkor katıldı. İlk oyunda konuk şefin de verdiği oylar ile birlikte toplamda 40 puan üzerinden değerlendirme yapıldı. Buna göre ilk oyunda en başarılı yarışmacı Özgül oldu ve toplamda 36 puan aldı. Onu takip eden Serhat'ın topladığı puan 30. Son sırada ise 26 puanla Barbaros yer aldı.

Günün ikinci oyunu yaratıcılık oyunuydu. Bu oyunda ana ürün olarak lüfer verildi ve yemeği yapmaları için 45 dakika süre verildi. Sürenin sonunda şefler, yarışmacıların yemeklerinin değerlendirmesini on üzerinden yaptı. Bu oyunda en başarılı yemeği yapan Barbaros oldu. Şeflerden aldığı 21 puanla 47 puana yükseldi. İkinci sırayı yine Serhat aldı. 18 puan alarak toplam puanını 48 puana yükseltti. İlk oyunun birincisi Özgül, 16 puan alarak sonuncu oldu. Toplam puanını ise 52'ye yükseltti.