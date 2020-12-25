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MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? Düelloyu Özgül mü Serhat mı kazandı? 24 Aralık MasterChef'te final turuna kalan yarışmacı

25.12.2020 00:44 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? Düelloyu Özgül mü Serhat mı kazandı? 24 Aralık MasterChef'te final turuna kalan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 24 Aralık Perşembe ekrana gelen 128. bölümümde Serhat ile Özgül arasındaki düello nefes kesti. MasterChef'te 3'lü finale kalacak ismin belirlendiği düelloda Özgül ve Serhat 3 ayrı oyunda karşı karşıya geldi. Ünlü şef Fatih Tutak da yarışmaya konuk oldu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef final turuna kim kaldı? İşte MasterChef'te düelloyu kazanan yarışmacı ve 3. eleme adayı.

MasterChef 2020 son bölüme konuk şef olarak Fatih Tutak katıldı ve düellodaki ilk turda yarışmacılardan özel bir yemek yapılmasını istedi. Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanan final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu. MasterChef'te daha önce Emir ve Barbaros eleme adayları olmuştu. Son bölümdeki düelloyu kaybeden yarışmacı ise haftanın 3. eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF’TE ÖZGÜL MÜ SERHAT MI KAZANDI?

MasterChef 128. bölümdeki düellonun ilk turunda Fatih Şef, ilk oyunda yarışmacıların yapacağı yemekleri anlattı. Barbun, roka sosu, dometesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları yarışmacılara 75 dakika süre verildi. Sürenin bitiminde bu zorlu yemeği yapan yarışmacılar, şeflerin beğenisine sundu. Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı.
Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puanı, Özgül'ün toplam puanı 26 puan oldu. Böylece ilk oyunu Serhat kazanmış oldu.

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MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Yaratıcı yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika oldu.

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MASTERCHEF’TE FİNAL TURUNA KİM KALDI?

Yaratıcı yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika oldu. İki yarışmacı da şeflerden yüksek puan almak, oyunu kazanmak için en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Süre bitiminde şefler, sunulan yemeklerin tadımını yaptıktan sonra yarışmacıları değerlendirdi. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.

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  1. ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu. Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.
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    HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    MasterChef Türkiye’nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu. Barbaros, Emir ve Özgül MasterChef'te eleme oyununa çıkacak bir yarışmacı veda edecek.

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