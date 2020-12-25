MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? Düelloyu Özgül mü Serhat mı kazandı? 24 Aralık MasterChef'te final turuna kalan yarışmacı

MasterChef 2020 son bölüme konuk şef olarak Fatih Tutak katıldı ve düellodaki ilk turda yarışmacılardan özel bir yemek yapılmasını istedi. Özgül ile Serhat arasında yapılan düelloda kazanan final turuna kalan ilk yarışmacı belli oldu. MasterChef'te daha önce Emir ve Barbaros eleme adayları olmuştu. Son bölümdeki düelloyu kaybeden yarışmacı ise haftanın 3. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF’TE ÖZGÜL MÜ SERHAT MI KAZANDI?

MasterChef 128. bölümdeki düellonun ilk turunda Fatih Şef, ilk oyunda yarışmacıların yapacağı yemekleri anlattı. Barbun, roka sosu, dometesli yanık pilav ve taramadan oluşan şefin tabağını yapmaları yarışmacılara 75 dakika süre verildi. Sürenin bitiminde bu zorlu yemeği yapan yarışmacılar, şeflerin beğenisine sundu. Sonrasında şefler yemekler hakkında değerlendirme yaptı ve verdiği puanları açıkladı.

Oylama sonucunda Serhat'ın toplam 30 puanı, Özgül'ün toplam puanı 26 puan oldu. Böylece ilk oyunu Serhat kazanmış oldu.

MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Yaratıcı yemeği yapmaları için verilen süre 45 dakika oldu.