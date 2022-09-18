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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

18.09.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı MasterChef'te, yeni bölümde ana kadroya giren isimler belli oldu. Yarışmacılar, iki aşamalı turda ana kadroya girebilmek için mücadele verdi. Peki MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden katılan dördüncü isim ve ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyordu. Beklenen kişi, yeni bölüm sonunda belli oldu. MasterChef'te ilk olarak kırmızı ve mavi takım ödül oyununda yarıştı. İşte kazanan isim...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni bölümde ödül oyunu yarışması kapsamında şeflerin açıkladığı soğan dolması, bal kabağı böreği ve kıbrıs tatlısı için yarıştı. Yarışmacılara verilen sürenin sonunda menüleri çıkaran iki takım, şefler tarafından incelendi ve son olarak kazanan takım mavi takım oldu.

Yarışmacılar, şeflerin duyurduğu tavuklu siron yemeğini yapmak için büyük mücadele verdi. Yapılan değerlendirme sonunda günün kazanan isimleri Cenkay, Göktürk, Ege oldu. Ayrıca ikinci tura kalan yarışmacılar pırasa yemeğinde mücadele etti.

Yarışma sonunda isimler şöyle oldu:

Beşinci olan Cenkay
Dördüncü Göktürk,
Üçüncü Ege,
İkinci,
Birinci ve kazanan.

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Masterchef
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