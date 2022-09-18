MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 17 Eylül 2022 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya yedeklerden katılan dördüncü isim ve ödül oyununu kazanan yarışmacı merak ediliyordu. Beklenen kişi, yeni bölüm sonunda belli oldu. MasterChef'te ilk olarak kırmızı ve mavi takım ödül oyununda yarıştı. İşte kazanan isim...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni bölümde ödül oyunu yarışması kapsamında şeflerin açıkladığı soğan dolması, bal kabağı böreği ve kıbrıs tatlısı için yarıştı. Yarışmacılara verilen sürenin sonunda menüleri çıkaran iki takım, şefler tarafından incelendi ve son olarak kazanan takım mavi takım oldu.

Yarışmacılar, şeflerin duyurduğu tavuklu siron yemeğini yapmak için büyük mücadele verdi. Yapılan değerlendirme sonunda günün kazanan isimleri Cenkay, Göktürk, Ege oldu. Ayrıca ikinci tura kalan yarışmacılar pırasa yemeğinde mücadele etti.

Yarışma sonunda isimler şöyle oldu:

Beşinci olan Cenkay

Dördüncü Göktürk,

Üçüncü Ege,

İkinci,

Birinci ve kazanan.

