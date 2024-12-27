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  4. MasterChef'te beklenmedik veda! Gözyaşlarını tutamadı! 5. ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef'te beklenmedik veda! Gözyaşlarını tutamadı! 5. ceketin sahibi kim oldu?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.12.2024 08:01
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MasterChef Türkiye'de son haftaya gelindi ve heyecan iyice artmaya başladı. Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu iki aşamalı oyunda yarışmacılar birbirinden güzel yemekler hazırladılar ve ilk beşe kalabilmek için mücadele ettiler. Günün sonunda ise yarışmaya deva eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te 5. ceketin sahibi kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

MasterChef'te beklenmedik veda! Gözyaşlarını tutamadı! 5. ceketin sahibi kim oldu?

MasterChef Türkiye'de geri sayım başladı. Heyecan dolu haftalara girildiği şu günlerde kıran kırana mücadele devam ediyor. İlk 6'ya kalan son kişi ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Şefler tercih yapmakta oldukça zorlandı.

İlk turda yarışmacılara Hindi but, karnabahar ve goji cenk verilerek yaratıcılık tabakları beklendi. İkinci turda Serhat Doğramacı'nın lezzetli tabağı 'Benim Hikayem' istendi.

masterchef

5. CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de son ceketi jüri değerlendirmeleri sonucunda kazanan isim Semih oldu. MasterChef'te jüri değerlendirmeleri sonucu yarışmaya veda eden isim ise Erim oldu.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

MasterChef Erim elenmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Erim Şanal 'Üzgünüm. Oradaki son ceket benim ceketim. Giymek çok istiyordum. Nasip değilmiş' ifadelerini kullandı.

erim 2

Anahtar Kelimeler:
Masterchef Serhat Doğramacı masterchef türkiye
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