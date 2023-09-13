MasterChef'te büyük hata! Favori yarışmacıya beklenmedik şok, şefler rest çekti

MasterChef All Star'da heyecan gitgide artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Hint mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Geceye ise MasterChef yarışmacısı Alican'ın heyecana kapılıp yaptığı hata damga vurdu.

MASTERCHEF'TE KURAL İHLALİ

Somer Şef, Alican'a dönerek şu ifadeleri kullandı:

"Hemen mavi takıma dönüyoruz. Alican kuralları okudun. Onların içinde yemek bittikten sonra tabağa dokunma, ürünü düzeltme var mı, biz mi kaçırmışız?"

"Ama şef kural ihlali bu muydu?" diyen Alican'ın yaptığı hata nedeniyle pişmanlık duyduğu gözlemlenirken bir takım arkadaşı da "Ya şefim ben uyardım onu" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

SOMER ŞEF SON NOKTAYI KOYDU

Somer Şef ise "Kesinlikle ve kesinlikle süre bittikten sonra yemeğe dokunmuyoruz" diyerek son noktayı koydu.

Alican'ın sürenin bitmesinin ardından tabağın içindeki ürünü düzeltmesi nedeniyle mavi takımın yaptığı Samosa yemeği şefler tarafından tadılmış olsa da kabul edilmedi.

Dokunulmazlığı kazanan taraf kırmızı takım takım oldu. Kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

ELEME POTASINA GİRMEKTEN KURTULDU

Mavi takım tatlı tarifleri ile bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Yarışın kazananı Esra oldu. Böylece genç yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYLARI BARBAROS VE EDA OLDU

Esra haftanın ilk eleme adayını belirledi. Potadaki ilk isim Barbaros oldu. Yapılan oylamada ikinci aday Eda oldu. Böylece haftanın ilk adayları Barbaros ve Eda oldu.

