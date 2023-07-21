MasterChef'te büyük kapışma! Şeflerin önünde meydan okudu: "Dansöz bekliyor, oynarsınız orada karşılıklı!"

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Somer Şef 100 bin TL'lik ödül oyununa ilişkin detayları açıkladı. 100 bin TL'lik ödüle değinen ünlü şef, "Bu ödülü kazanmak için ilk olarak takım oyununu kazanmanız lazım" dedi. Eda yaptığı açıklamada "Ödülü almak için inşallah takım arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapacağız." dedi. Mavi takım yarışmacısı Sergen ise Tahsin'i ise "Hayatında hiç kuzu açtın mı?" diyerek ti'ye aldı. MasterChef'te yarışmacı arkadaşının sözlerine karşılık veren Tahsin, gündem oldu.

ÖYLE BİR MEYDAN OKUDU Kİ...

Sergen'in alaycı tavrı üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulunan Tahsin, kendine güven duyduğunu vurgulayan bir ses tonu ile şu ifadeleri kullandı:

TAHSİN'DEN MASTERCHEF'E DAMGA VURAN SÖZLER

"Sergen Dansöz bekliyor, oynarsınız orada karşılıklı!

MasterChef ödül oyununu kimin kazanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

MasterChef All Star'da dün akşam haftanın son takım dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeşil sebzeler ve tahıllar verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemekleri istendi.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından gecenin kazananı belli oldu. Haftanın son dokunulmazlığını Barış'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım kazandı.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, son dokunulmazlık oyunu sonrası Sergen'in seçimi ile akşamın ilk gitme adayı mavi takım kaptanı Eda oldu ve oylama sonucuna bağlı olarak günün son ismi Burcu seçildi.

