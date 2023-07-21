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MasterChef'te büyük kapışma! Şeflerin önünde meydan okudu: "Dansöz bekliyor, oynarsınız orada karşılıklı!"

21.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da rekabetin dozu giderek büyüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Somer Şef, "İki etaplı bir yarışma yapacağız. En iyi yemeği yapan arkadaşımız MasterChef Türkiye'den 100 bin TL kazanacak" dedi. Ödül oyununa ise Tahsin'in yarışmacı arkadaşına meydan okurken sarf ettiği "Dansöz bekliyor, oynarsınız orada karşılıklı!" sözleri damga vurdu.

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Somer Şef 100 bin TL'lik ödül oyununa ilişkin detayları açıkladı. 100 bin TL'lik ödüle değinen ünlü şef, "Bu ödülü kazanmak için ilk olarak takım oyununu kazanmanız lazım" dedi. Eda yaptığı açıklamada "Ödülü almak için inşallah takım arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapacağız." dedi. Mavi takım yarışmacısı Sergen ise Tahsin'i ise "Hayatında hiç kuzu açtın mı?" diyerek ti'ye aldı. MasterChef'te yarışmacı arkadaşının sözlerine karşılık veren Tahsin, gündem oldu.

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ÖYLE BİR MEYDAN OKUDU Kİ...

Sergen'in alaycı tavrı üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulunan Tahsin, kendine güven duyduğunu vurgulayan bir ses tonu ile şu ifadeleri kullandı:

TAHSİN'DEN MASTERCHEF'E DAMGA VURAN SÖZLER

"Sergen Dansöz bekliyor, oynarsınız orada karşılıklı!

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MasterChef ödül oyununu kimin kazanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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NE OLMUŞTU?

MasterChef All Star'da dün akşam haftanın son takım dokunulmazlık oyunu oynandı. Yeşil sebzeler ve tahıllar verilen yarışmacılardan yaratıcılık yemekleri istendi.

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından gecenin kazananı belli oldu. Haftanın son dokunulmazlığını Barış'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım kazandı.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, son dokunulmazlık oyunu sonrası Sergen'in seçimi ile akşamın ilk gitme adayı mavi takım kaptanı Eda oldu ve oylama sonucuna bağlı olarak günün son ismi Burcu seçildi.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef ele

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