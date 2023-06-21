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MasterChef'te Danilo Zanna'yı çıldırtan anlar! "Şefim sakin ol, kurban olayım sana ya!"

21.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dikkat çeken anlara sahne oldu. Ana kadroya giren 7. yarışmacı olmak için hünerlerini sergileyen Arem'in davranışı Danilo Zanna'yı çıldırttı. Bir anda "Hayır" diye bağıran İtalyan şefi sakinleştirmek ise MasterChef'in diğer jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Ömür Akkor'a düştü.

MasterChef'te Danilo Zanna'yı çıldırtan anlar! "Şefim sakin ol, kurban olayım sana ya!"

MasterChef All Star'da heyecanın dozu giderek artıyor. Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat ve Sefa'nın ana kadroya girdiği MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geliyor. Danilo Zanna yemek yapımı sırasında Arem'in davranışı üzerine şaşırdı.

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DANİLO ŞEF NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Suna, Arem'i işaret ederek "Danilo Şef'im. Suyun içinde 'burrata' mı var yoksa yanlış mı görüyorum?" diye sorunca olanlar oldu.

01

"ADAMIN PEYNİRİNDEN NE İSTEDİN?"

İtalyan şef bunun üzerine "Hayır" diye bağırdı. O anlar, izleyenleri gülümsetti. Suna "Adamın peynirinden ne istedin?" diyerek yarışmacı arkadaşını ti'ye aldı.

02

MEHMET VE ÖMÜR ŞEF, DANİLO ZANNA'YI KENARA ÇEKTİ

Arem, "Şefim sakin ol kurban olayım sana ya! Bu mozzarella" diyerek Danilo Zanna'ya takıldı. Mehmet Yalçınkaya ve Ömür Akkor, Danilo Şef'i tuttu.

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MasterChef fragmanında yer alan o anlar ekran başındakileri gülümsetti.

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