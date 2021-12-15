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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

15.12.2021 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 134. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef 17'nci haftada Burcu ve Eren tarafından kurulan mavi ve kırmızı takım, ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021 ilk eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 14 Aralık Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin tadımı sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ilk eleme adayını belirledi.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te 17. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu konsepti yaratıcılık oldu. Düello şeklinde yapılan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, verilecek ürünler ile yaratıcı bir tatlı yapmaya çalıştı. Oyun öncesinde hangi numarada hangi malzemeler olduğu açıklandı.

Süre sonunda şefler, sırayla düellolarda kazananları belirledi. Şeflerin tadımı ile en lezzetli yemekleri yapan kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Şefler yarışmacılardan, moringa bitkisi ile kırk dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Sürenin bitiminde şefler, tadım yaparak kazanan isimi belirlemeye çalıştı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Araz, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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MASTERCHEF’TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda oylama yapıldı. Yarışmacıların birer oy kullanacağı oylamada en çok adı yazılan Mert Yılmaz, haftanın ilk eleme adayı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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