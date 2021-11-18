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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Kasım MasterChef 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

18.11.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 17 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 13. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, Balkan ülkeleri yemekleri ile yarıştı. Tadım sırasında şefler, iki takımında yaptığı bir yemeği beğenmeyince değerlendirmeye almadı. Yarışmada kaybeden takımdan ise iki isim ise elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 17 Kasım MasterChef 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu oynandı. 17 Kasım Çarşamba MasterChef yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin belirlediği Balkan ülkelerine özgü yemekleri yaparak yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın bir kez daha karşılaştığı oyunda, menüde, altı Balkan ülkesine özgü yemekler yer aldı. Şeflerin istediği yemekler, Hırvatistan'dan brudet, Arnavutluk'tan elbasan tava, Bulgaristan'dan tikvenik, Bosna Hersek'ten ascinica, Makedonya'dan tavçe gravçe ve Romanya'dan papanaşi oldu. Yarışmacılara bu yemekler için 45 dakika süre verildi.

Şefler elbasan tava yemeğini ise iki takımın da iyi yapamadığını açıkladı ve değerlendirmeye almadı. Şeflerin tadımları sonrasında ise, 3-2'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bir kez daha mutfağa girdi. Bireysel olarak mücadele ettikleri oyunda şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Verilen ürünlerle en iyi yemeği yapan Dilara, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Eren, Azize'yi potaya gönderdi.

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Sonrasında konseyde yapılan oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren, ikinci eleme adayı olarak Pelin'i seçti.

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MasterChef'te haftanın ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara'nın seçtiği Tahsin, üçüncü eleme adayı oldu.

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Konseyde yapılacak oylamada ise adı en çok yazılan Sergen, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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