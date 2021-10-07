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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

07.10.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 6 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 7. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar Meksika mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef 2021'de eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 6 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 6 Ekim Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Meksika yemekleri yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya. Bu oyunda şefler takımlardan Meksika yemekleri yapmalarını istedi. Menüde ise nachos, karidesli taco, tamales, etli fajita, mole poblano ve duche de leche donut yer aldı.

Bu yemekler için verilen süre bir saat oldu. Süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Tadım sonrasında şefler, oybirliği ile aldıkları karara göre yemeklerde başarılı olan takımı tek tek açıkladı. Buna göre mavi takım, dokunulmazlık oyununu 5-2'lik skorla kazandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda iki eleme adayı dışındaki altı yarışmacı, mutfağa girdi. Siyah önlükleri giyen yarışmacılar, şeflerin verdiği ürünler ile yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Verilen ürünler ise kabuklu fındık, köftelik bulgur, çedar peyniri, bitter çikolata, koçan mısır, kestane mantarı, Meksika biberi, asma yaprağı, dana kıyma, tavukgöğsü, taze tel kadayıf oldu.

40 dakikalık süre sonunda şefler, kazananı belirlemek için yemeklerin tadımını yaptı. Tadım sonrasında yaptıkları değerlendirme sonucunda üç yarışmacıyı öne çağırdı. Bu isimler Dilara, Burcu ve Araz oldu. Finale kalan üç isim arasında gecenin en iyi yemeğini yapan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kırmızı takım kaybetmişti. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, eleme potasına Tahsin'i göndermişti. Takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Azize haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu yine Dilara kazandı. Dilara, 3. eleme adayı Mustafa'yı belirledi. Takımdaki oylamada ise Araz ve Pelin'in isimleri eşit sayıda yazılınca, kararı kaptan Mustafa verdi.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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