MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef ortamı iyice kızıştırdı! "Karşıma geçmek istiyorsa geçebilir"

MasterChef'te yarışmacılar arasında gerginlik yaşandı. Cemre'nin elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından takım oyunu oynandı. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Eren oldu. Genç yarışmacı kırmızı takım kaptanı olarak Dilara'yı belirledi. Hasan, Sergen, Esra ve Batuhan kırmızı takımda yer alırken; mavi takım yarışmacıları ise Tahsin, Barbaros ve Kıvanç'tan oluştu. Mehmet Şef, MasterChef yarışmacıları arasında yaşanan gerginlik sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

SERGEN'DEN BARDAĞI TAŞIRAN SÖZLER

Mavi takım kaptanı Eren, kırmızı takım kaptanı yaptığı genç yarışmacıya dönüp "Arkadaşlara başarılar diliyorum, ben Dilara'yı tutuyorum. Çünkü kaybederlerse Dilara'nın orada işi zor!" açıklamasında bulundu.

GÜÇSÜZ GÖRDÜĞÜ MAVİ TAKIMI Tİ'YE ALDI

Bu durum gerginliğe yol açtı. Tahsin "Avantajı kazandı. Kaybedersek bizim suçumuz. Dilara'yı ne bağlar! Kendi takımını konuşsunlar." diyerek arkadaşını savundu. Sergen'in "Hadi bugün aldınız, diğer 2 gün ne olacak?" sözleri ise bardağı taşırdı.

Dilara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımın her bireyinin hafta sonunda '4 kişiyle galibiyet aldınız' deyip alkışlanmasını istiyorum. Sadece kendim için yarışıyorum."

MEHMET ŞEF O SÖZLERİ ANIMSATIP ORTAMI KIZIŞTIRDI

Mehmet Şef, "Sergen, 'Geçen hafta düellolarda karşılaştık. Bu hafta da yemeklerde karşılaşalım.' diye Dilara'ya bir çağrın vardı. Teklifin geçerli mi?" dedi.

RESMEN MEYDAN OKUDU!

Sergen "Geçerli şefim. Menüyü de biliyor. Rahat rahat kabul etmesi lazım." ifadelerini kullandı. Dilara ise Mehmet Şef'in "Sergen'i karşına alacak mısın bu hafta da?" sorusuna yanıt verdi. Genç yarışmacı, "Karşıma geçmek istiyorsa geçebilir!" diyerek Sergen'e meydan okudu.





