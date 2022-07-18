MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef sonunda patladı: "Bana bak bakayım!"

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde hünerlerini sergileyen adaylardan biri de yarışma için aşçılık yaptığı mekandan ayrılan 23 yaşındaki Aleyna Yılmaz oldu.

MasterChef için işi bıraktığını belirten Rizeli genç yarışmacı Aleyna Yılmaz, kendine her zaman inandığını ve yarışmayı kazanacağını ifade etti.

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN HATA

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na kendini tanıtan genç kadın, sushi yapacağını söyledi.

Verilen kısa süre içerisinde sushiyi hazırlamaya çalışan Aleyna Yılmaz, geri sayım sırasında sosu eliyle sürdü. Mehmet Yalçınkaya bunun üzerine "Onu bir daha yapma" diyerek yarışmacıyı uyardı.

MEHMET YALÇINKAYA'DAN GENÇ YARIŞMACIYA SERT TEPKİ

Mehmet Şef, süre bitiminde "Bana bak bakayım. Şu elinle sürdüğünü çıkar bakayım dışarı" diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

Aldığı uyarı karşısında üzülen Aleyna Yılmaz, Mehmet Şef'in isteğini yerine getirdi.

Tadım yapmak için tezgaha doğru yönelen Mehmet Şef, Aleyna Yılmaz'ın sushilerden birini kaldırması sonucu geriye 2 tane kaldığını söyledi.

Genç yarışmacı müsaade verilmesi halinde yeniden bir tane yeniden hazırlayabileceğini söyledi.

"SEN MUTFAKTA DA BÖYLE ÇALIŞIRSAN YANDIN!"

Mehmet Yalçınkaya genç yarışmacıya şu sözlerle çıkıştı:

"Sen elinle sürdün onları. Yok koyamazsın artık! Tabağa ne koyduysan o. Bir bıçak ver. Sen mutfakta da böyle çalışırsan yandın."

Çalışırken böyle olmadığını söyleyen Aleyna Yılmaz "Şefim, yok gerçekten böyle değilim heyecan sebebiyle böyle oldu." dedi.

MEHMET ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "SUSHİ ÜSTATLARI GÖRSE BENİ TOPA TUTARLAR"

Mehmet Şef bunun üzerine "Sushi üstatları görse beni topa tutarlar. Bana bıçakla sushi kestirdin ya, sana helal olsun!" dedi.

Mehmet Şef'in ardından yarışmacının yaptığı sushiyi Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da tattı.

"BU SANA DERS OLSUN!"

Oylamada, yarışmacının hijyen konusuna önem vermediğini ve tabağın kenarından sos aktığını belirten Mehmet Şef "Bu sana ders olsun, ben 'hayır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu genç yarışmacıya hatalı olduğunu fakat ondaki isteği gördüğünü söyledi. Somer Şef Aleyna Yılmaz'ın yarışmaya devam etmesi için "evet" dedi. Danilo Zanna'nın da "evet" demesi ile Aleyna Yılmaz yarışmaya devam etme hakkını elde etti.

