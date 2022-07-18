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MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef sonunda patladı: "Bana bak bakayım!"

18.07.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde gergin anlar yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, sushi yapan 23 yaşındaki Rizeli genç aşçı Aleyna Yılmaz'a geri sayım sırasında yaptığı hata nedeniyle çıkıştı. Mehmet Yalçınkaya, "Bana bak bakayım. Şu elinle sürdüğünü çıkar bakayım dışarı" diyerek Aleyna Yılmaz'ı uyardı. Genç yarışmacı ise "Haklısınız şefim" diyerek hata yaptığını ifade etti. İşte Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'e damga vuran olay...

MasterChef'te gergin anlar! Mehmet Şef sonunda patladı: "Bana bak bakayım!"

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde hünerlerini sergileyen adaylardan biri de yarışma için aşçılık yaptığı mekandan ayrılan 23 yaşındaki Aleyna Yılmaz oldu.

MasterChef

MasterChef için işi bıraktığını belirten Rizeli genç yarışmacı Aleyna Yılmaz, kendine her zaman inandığını ve yarışmayı kazanacağını ifade etti.

MasterChef

MASTERCHEF'E DAMGA VURAN HATA

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na kendini tanıtan genç kadın, sushi yapacağını söyledi.

MasterChef

Verilen kısa süre içerisinde sushiyi hazırlamaya çalışan Aleyna Yılmaz, geri sayım sırasında sosu eliyle sürdü. Mehmet Yalçınkaya bunun üzerine "Onu bir daha yapma" diyerek yarışmacıyı uyardı.

MasterChef

MEHMET YALÇINKAYA'DAN GENÇ YARIŞMACIYA SERT TEPKİ

Mehmet Şef, süre bitiminde "Bana bak bakayım. Şu elinle sürdüğünü çıkar bakayım dışarı" diyerek yarışmacıya tepki gösterdi.

MasterChef

Aldığı uyarı karşısında üzülen Aleyna Yılmaz, Mehmet Şef'in isteğini yerine getirdi.

MasterChef

Tadım yapmak için tezgaha doğru yönelen Mehmet Şef, Aleyna Yılmaz'ın sushilerden birini kaldırması sonucu geriye 2 tane kaldığını söyledi.

MasterChef

Genç yarışmacı müsaade verilmesi halinde yeniden bir tane yeniden hazırlayabileceğini söyledi.

MasterChef

"SEN MUTFAKTA DA BÖYLE ÇALIŞIRSAN YANDIN!"

Mehmet Yalçınkaya genç yarışmacıya şu sözlerle çıkıştı:

"Sen elinle sürdün onları. Yok koyamazsın artık! Tabağa ne koyduysan o. Bir bıçak ver. Sen mutfakta da böyle çalışırsan yandın."

Çalışırken böyle olmadığını söyleyen Aleyna Yılmaz "Şefim, yok gerçekten böyle değilim heyecan sebebiyle böyle oldu." dedi.

MasterChef

MEHMET ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "SUSHİ ÜSTATLARI GÖRSE BENİ TOPA TUTARLAR"

Mehmet Şef bunun üzerine "Sushi üstatları görse beni topa tutarlar. Bana bıçakla sushi kestirdin ya, sana helal olsun!" dedi.

Mehmet Şef'in ardından yarışmacının yaptığı sushiyi Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da tattı.

"BU SANA DERS OLSUN!"

Oylamada, yarışmacının hijyen konusuna önem vermediğini ve tabağın kenarından sos aktığını belirten Mehmet Şef "Bu sana ders olsun, ben 'hayır' diyorum" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu genç yarışmacıya hatalı olduğunu fakat ondaki isteği gördüğünü söyledi. Somer Şef Aleyna Yılmaz'ın yarışmaya devam etmesi için "evet" dedi. Danilo Zanna'nın da "evet" demesi ile Aleyna Yılmaz yarışmaya devam etme hakkını elde etti.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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