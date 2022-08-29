MasterChef'te güldüren anlar! Danilo Şef stüdyoda tavuk pilav sattı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 29 Ağustos'ta yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yarışmada yeni bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan ayrıca tavuk pilav yapmaları istendi. Yarışma öncesi şeflerden Danilo Zanna'nın eğlenceli şovu stüdyoyu güldürdü.
Danilo Şef, stüdyoya tavuk pilav arabasıyla girerek herkesi şaşırttı. "Tavuk pilav" diye bağırarak stüdyoya giriş yapan ünlü şef, arabayı doğru taşıyamayınca Somer ve Mehmet Şef olaya müdahale etti.
Somer Şef, tavuk pilav arabasını taşımakta zorlanan Danilo'ya "Elin Risotto'cusuna tavuk pilav verirsen böyle olur işte" yorumunda bulunarak güldürdü.
Danilo Şef, daha sonra Somer ve Mehmet Şef'e tavuk pilav servisi de yaptı. Tavuğu fazla koyan Danilo Şef'e Mehmet Şef'ten ise "Batar bu ya, pilavdan çok tavuk var" yorumu geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum