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MasterChef'te güldüren anlar! Danilo Şef stüdyoda tavuk pilav sattı

29.08.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bugün de yarışmacılar kıyasıya mücadeleye devam etti. Yeni bölümüyle ekrana gelen yarışmada şeflerden Danilo Zanna'nın yaptığı eğlenceli şov stüdyoyu güldürdü. Danilo Şef, yarışma öncesi stüdyoda tavuk pilav sattı.

MasterChef'te güldüren anlar! Danilo Şef stüdyoda tavuk pilav sattı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, 29 Ağustos'ta yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevilen yarışmada yeni bölümde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan ayrıca tavuk pilav yapmaları istendi. Yarışma öncesi şeflerden Danilo Zanna'nın eğlenceli şovu stüdyoyu güldürdü.

MASTERCHEF'TE DANİLO ŞEF'TEN TAVUK PİLAV ŞOV!

Danilo Şef, stüdyoya tavuk pilav arabasıyla girerek herkesi şaşırttı. "Tavuk pilav" diye bağırarak stüdyoya giriş yapan ünlü şef, arabayı doğru taşıyamayınca Somer ve Mehmet Şef olaya müdahale etti.

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"ELİN RİSOTTO'CUSUNA TAVUK PİLAV VERİRSİN..."

Somer Şef, tavuk pilav arabasını taşımakta zorlanan Danilo'ya "Elin Risotto'cusuna tavuk pilav verirsen böyle olur işte" yorumunda bulunarak güldürdü.

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Danilo Şef, daha sonra Somer ve Mehmet Şef'e tavuk pilav servisi de yaptı. Tavuğu fazla koyan Danilo Şef'e Mehmet Şef'ten ise "Batar bu ya, pilavdan çok tavuk var" yorumu geldi.

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Danilo Zanna Masterchef doğru ele
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