MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu? Mersin'de yarıştılar!11 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 11 Kasım Perşembe MasterChef yeni bölümde, yarışmacılar Mersin'de ağırlayacağı misafirleri için yöresel yemekler yaptı.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mersin'de oynanan dokunulmazlık oyununda beş çeşit yöresel yemek yapıldı. Menüde ise yüksük çorbası, vardabit paçası, batırık, etli gölevez ve mamul yer aldı.

Oyunda sekiz konuk, jürilik yaptı ve iki takımın yemekleri için oy kullandı. Yapılan sayım ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyununu 22-18 skorla mavi takım kazandı. Böylece mavi takım, haftayı 2-1 galip bitirdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Oyunu kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Kalan üç kişi arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu ile iki eleme adayı oylamaya gerek kalmadan belirlenmiş oldu. Gecenin en iyi yemeğini yapan Mert, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söylemişti.

Takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan isim olan Azize, haftanın 2. eleme adayı olmuştu.

MasterChef’te ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel okunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu.

Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef'te haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Mert olunca Sergen de haftanın altıncı eleme adayı oldu.



