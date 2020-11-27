MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Ebru'nun kaptan olduğu mavi takım ve Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele verdi. Oyundaki menüde taze börülce, zeytinyağlı lahana sarması, imambayıldı, soğan dolması ve zeytinyağlı portakallı enginar yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 108. yeni bölümünde günün menüsünü Sefa oluşturdu. Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, oyunda da düellolardaki eşleşmeleri de belirledi. Şeflerin verdiği süre sonunda tadım aşamasına geçildi. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı "kış bahçesi" yapılması istendi.



Ebru, Özgül, Serhat ve Uğur bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçti. Şeflerin tadımları sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat oldu. Serhat böylece 7. defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış oldu.