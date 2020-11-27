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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

27.11.2020 00:33 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı MasterChef son kırmızı ve mavi takımlar, dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kaybeden takım bu defa bireysel dokunulmazlık oyununda yarıştı. Danilo Şef'in imza tabağı 'kış bahçesi' yemeğini en iyi yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı. Yapılan oylamada sonucunda ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Ebru'nun kaptan olduğu mavi takım ve Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda zorlu bir mücadele verdi. Oyundaki menüde taze börülce, zeytinyağlı lahana sarması, imambayıldı, soğan dolması ve zeytinyağlı portakallı enginar yer aldı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 108. yeni bölümünde günün menüsünü Sefa oluşturdu. Kaptanlar düellosunu kazanarak elde ettiği avantaj ile karşı takımdan önce menüyü yapan Sefa, oyunda da düellolardaki eşleşmeleri de belirledi. Şeflerin verdiği süre sonunda tadım aşamasına geçildi. Şeflerin ortak kararıyla dokunulmazlığı kazanan Sefa'nın kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Danilo Zanna'nın imza tabağı "kış bahçesi" yapılması istendi.
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Ebru, Özgül, Serhat ve Uğur bireysel dokunulmazlık oyununda tezgah başına geçti. Şeflerin tadımları sonrasında ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat oldu. Serhat böylece 7. defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, mavi takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylamada Ebru ve Uğur'a ikişer oy çıktı. Kurallar gereği eşitlik durumunda ise kararı kaptan verdi. Ancak kaptan olan Ebru kendisi yerine Uğur'un elemeye kalmasını istedi. Böyle haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

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ELEME ADAYI OLAN UĞUR YARIŞMADAN İHRAÇ EDİLMİŞTİ!

Ancak çekimleri günler öncesinde yapılan MasterChef'te ilginç bir durum yaşandı.

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktıMasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Eleme adayı olan Uğur, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti. Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada çok sayıda kişiye küfürlü paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından MasterChef'ten ihraç edilmişti.

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