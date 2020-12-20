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MasterChef'te kim elendi? Çeyrek finalistler kimler oldu? İşte 20 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

20.12.2020 23:59 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te kim elendi? Çeyrek finalistler kimler oldu? İşte 20 Aralık MasterChef'e veda eden elenen yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık Pazar ekrana gelen 125. bölümünde eleme oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te Emir'in ilk çeyrek finalist olmasının ardından Özgül, Eray, Serhat ve Barbaros yeni oyunlarda mücadele etti. İlk tur sonucunda 2. çeyrek finalist belli oldu. Kalan 3 yarışmacı ise eleme oyununda yeniden tezgah başına geçti. MasterChef'te son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu. Şeflerin kararıyla ise 5. olarak elenen isim de belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye 2020 son bölümde eleme oyunu iki aşamalı olarak yapıldı. İlk oyunda kazanan yarışmacı, çeyrek finalist oldu.
İkinci oyun ise üçlü eleme oyunu oynandı. Kalan üç yarışmacı arasında kaybeden bir kişi MasterChef'e beşinci olarak veda etti.

MASTERCHEF’TE 2. ÇEYREK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te ilk çeyrek finalist Emir olmuştu. Son bölümde ise Özgül, Eray, Serhat ve Barbaros yarıştı. Yarışmacılara ana ürün olarak şalgam verildi. Bu ürünün ana malzeme olarak kullanılacağı yaratıcı yemeğin yapılması için yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Oyunda yapılacak yemeği düşünmek için bir dakika, market alışverişi için 3 dakika süre tanındı.

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Sürenin sonunda yarışmacılar tarafından hazırlanan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler, tadım yaptıkları yemekler arasında en az beğenilen tabağın Eray olduğunu, sonrasında üçüncünün ise Serhat olduğunu açıkladı. Daha sonrasında oyunu kazanan yarışmacıyı açıkladı. MasterChef'te yaratıcılık oyununu kazanarak çeyrek finale yükselen isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de Serhat, Eray ve Özgül eleme oyununda mücadele etti. Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden yuvalama yapmalarını istedi. Bu yemeği yapmaları için verilen süre ise 1 saat oldu.

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Tadım sonrasında en başarılı tabağı Serhat'ın yaptığını açıklandı. Kalan iki yarışmacı Özgül ve Eray arasında ise elenen belli oldu. MasterChef Türkiye'nin 5. olarak elenen yarışmacı Eray oldu.

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Eray ise elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Şefler veda eden Eray hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Bu sonuçlarla Özgül, Serhat, Barbaros ve Emir MasterChef'te çeyrek finale kalan yarışmacılar oldu. Bireysel oyunlarla devam edecek olan MasterChef'te son 4 yarışmacı şampiyon olabilmek için mücadele edecek.


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