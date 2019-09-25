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MasterChef'te kim elendi? MasterChef Türkiye 19. son bölümde veda eden isim belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 01:07 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 19. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Peki MasterChef'te kim elendi? Yarışmaya hangi isim veda etti? Güzide mi, Faruk Bahutan mı, Müge mi yoksa Batuhan mu elendi? Elemeye kalan isimler Danilo Şef'in raviolisini yapabilmek için mücadele ettiler. İşte MasterChef'in 19 Eylül Salı yayınlanan 19. bölümünde veda eden isim ve yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 19. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu haftanın ikinci elemeli takım yarışını kırmızı takım kazandı. Mavi takım dokunulmazlık oyunu oynadı ve bir kişinin seçerek eleme potasına soktu.

MasterChef'e kimin veda edeceğini belirleyecek olan pavlova tatlısı için yarışmacılar kıyasıya bir şekilde yarıştı. Pavlova tatlısını en iyi yapan Rıfat dokunulmazlığı kazandı ve Müge'nin ismini vererek 3. eleme adayını belirlemiş oldu. Bu durumda Faruk Batuhan, Güzide ve Müge eleme potasına giren isimler oldu. 4. isim için yapılan konsey oylamasında yarışmacılar Batuhan'ı seçti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 19. bölümde eleme adayı olan dört yarışmacı, Danilo Şef'in ravioli tarifini yapmak için mücadele ettiler.

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Yarışma sonunda şeflerin verdiği kararlar bu hafta MasterChef'ten elenen isim Müge oldu.

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MASTERCHEF'TEN ELENEN MÜGE KİMDİR?
Müge Güney, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uluslararası Lojistik okudu. Kendi mesleğini 1 buçuk sene yaptı. Hiperaktif biri olduğu için mesleğini bıraktığını ve hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Güney, ilk olarak servis elemanı sonrasında komi, garson ve son olarak görevine uçan şef olarak devam etti.

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