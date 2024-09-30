MasterChef'te kim elendi? Somer Şef'in tabağını yapamadı, kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürü üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu hafta da kıyası süren bir mücadele yaşandı. Akın ve Zübeyde'nin kaptanlığında yarışmacıların hünerlerini sergilediği bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Nigar, Erim, Semih, Bera, Kaan, Akın ve Hakan yarışmada kalmak için yarıştı.

İlk turda potaya giren 7 yarışmacıdan Erzincan tulumuyla yaratıcılık turunda tabaklar hazırladı. Turun sonunda eleme potasından çıkan isimler Nigar, Semih ve Erim oldu.

Final turunda ise Akın, Bera, Kaan ve Hakan, Somer Şef'in özel tarifi olan 'kadayıf karides' tabağını yapmaya çalıştı.

MASTERCHEF'E VEDA ETTİ!

Kadayıf karides tabağını şeflere sunan yarışmacılardan Kaan ve Bera oy birliğiyle son ikiye kaldı. sonunda ise MasterChef Türkiye'den elenen son yarışmacı Bera oldu. Gözyaşlarına boğulan Bera, veda konuşmasında şunları söyledi: "Serüven kısa sürdü. Yedeklerden altıncı gelmek gerçekten çok yordu. Gerçekten çok yoğun bir hayat yaşadım, Bursa'daydım Bodrum'a gittim, Bodrum'dan İstanbul'a geldim, İstanbul'dan tekrar Bodrum'a gittim, Bodrum'dan yine İstanbul, Bursa, İstanbul... O kadar karışık bir hayat yaşadım ki ana kadroya girmeden son bir hafta önce. Belki de hala adapte olamamıştım onun da cezası bugün kesildi. Ama ben kendimi Türkiye'ye gösterebildiğime inanıyorum. Benim de en büyük hedeflerimden birisi beni izleyenlerin benim tutkumu yemek aşkımı görmesiydi. İnsanların beni görmesini istediğim şey yemeğe olan tutkumu yaşımdan ötürü değil, yemeğe olan tutkumu birilerinin görmesini çok istedim."