MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde ana kadroya girebilmek için müthiş bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar dün akşam şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışıp, ana kadroya girmeye hak kazanmak için savaştı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2022'de ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İLK KİŞİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde nefes kesen mücadeleler yaşandı. MasterChef'te 3. tura yükselen 16 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şefler tarafından istenen kabak çiçeği dolmasını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

İlk tur sonrasında yapılan tadım işleminin ardından şefler tarafından en çok beğenilen tabaklar Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze'nin tabakları oldu.

Bir sonraki turda ise yarışmacılardan ana kadroya girebilmek için ana ürünü kiraz olan bir yaratıcı yemek tabağı yapılması istendi. Bu turda ise en başarılı 4 tabak seçildi ve aralarından biri ana kadroya girmeye hak kazandı.

Mustafa, Metin, Çağatay ve Atike'nin tabaklarını beğenen şefler bu 4 yarışmacı arasından en çok beğendikleri tabağın Metin'e ait olduğunu söyledi ve Metin, MasterChef Türkiye 2022 kadrosuna giren ilk isim oldu.

