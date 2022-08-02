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MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2022'de ana kadroya kim girdi?

02.08.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde ana kadroya girme heyecanı yaşandı. MasterChef'te dün akşam 3. tura çıkan 16 yarışmacı ana kadroya girebilmek için zorlu bir mücadele verdi. 2 etap üzerinden oynanan yarışma sonrasında MasterChef 2022'nin ana kadrosuna giren ilk isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2022'de ana kadroya kim girdi?

MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2022'de ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde ana kadroya girebilmek için müthiş bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar dün akşam şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışıp, ana kadroya girmeye hak kazanmak için savaştı. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef Türkiye 2022'de ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İLK KİŞİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2022'nin dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünde nefes kesen mücadeleler yaşandı. MasterChef'te 3. tura yükselen 16 yarışmacı, ana kadroya girebilmek için şefler tarafından istenen kabak çiçeği dolmasını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

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İlk tur sonrasında yapılan tadım işleminin ardından şefler tarafından en çok beğenilen tabaklar Çağatay, Mustafa, Metin, Mesut, Şeyma, Onur, Atike ve Gamze'nin tabakları oldu.

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Bir sonraki turda ise yarışmacılardan ana kadroya girebilmek için ana ürünü kiraz olan bir yaratıcı yemek tabağı yapılması istendi. Bu turda ise en başarılı 4 tabak seçildi ve aralarından biri ana kadroya girmeye hak kazandı.

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Mustafa, Metin, Çağatay ve Atike'nin tabaklarını beğenen şefler bu 4 yarışmacı arasından en çok beğendikleri tabağın Metin'e ait olduğunu söyledi ve Metin, MasterChef Türkiye 2022 kadrosuna giren ilk isim oldu.

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