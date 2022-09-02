MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te Mehmet Şef küplere bindi! Yarışmacılara sitem etti: "Bizi rezil mi edeceksiniz?"

MasterChef'te Mehmet Şef küplere bindi! Yarışmacılara sitem etti: "Bizi rezil mi edeceksiniz?"

02.09.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar en güzel yemeği yapabilmek için mücadele vermeye devam etti. Dış mekanda çekilen bölümde yine dışarda takım oyunu oynandı. Sevilen programda Mehmet Şef'in yemeği yetiştiremeyen yarışmacılara sinirlenmesi ise güne damgasını vurdu.

MasterChef'te Mehmet Şef küplere bindi! Yarışmacılara sitem etti: "Bizi rezil mi edeceksiniz?"

MasterChef'te son bölümde takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dış oyunları gerçekleştirirken, yeni bölümde pek çok farklı yemeğin hazırlandığı yarışmada, tansiyonun yükselmesi ve Mehmet Şef'in sinirlenmesi dikkat çekti.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF YARIŞMACILARA SİNİRLENDİ!

Yarışmanın İzmir'de çekilen son bölümünde mavi takım ve kırmızı takım hünerlerini sergilemeye devam etti. Takımlardan heybet çorbası, Ege otları tabağı, toruklu bamya, enginar ve fırında levrek gibi yiyecekler yapılması istendi.

"SİZE NE OLDU?"

Tatlının zamanında hazır olmadığını gören Mehmet Şef ise, bu esnada oldukça gerildi. Yarışmacılara "Size ne oldu?" şeklinde sitem eden Mehmet Şef, aradan geçen süreye rağmen tatlının hala hazır olmadığını görünce bu kez yarışmacılara "Sen napıyorsun? Bizi rezil mi edeceksiniz?" şeklinde çıkıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duy Beni'nin Melisa'sı göbeği açık pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"Duy Beni'nin Melisa'sı göbeği açık pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"
Musa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmiştiMusa Eroğlu'na çok sert Hz. Ali yanıtı! Alevi vatandaşların tepkisini çekmişti
Gülşen mahkemeye başvurdu! O isimler hakkında karar!Gülşen mahkemeye başvurdu! O isimler hakkında karar!
Anahtar Kelimeler:
Masterchef ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

Twitter'da yeni akım, dünya bunu konuşuyor!

Gurbetçiye 'günlük kiralık' ev şoku! 'Komşular da biliyor'

Gurbetçiye 'günlük kiralık' ev şoku! 'Komşular da biliyor'

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdüler

Sahilde iğrenç taciz ortalığı karıştırdı! Tekme tokat dövdüler

İlginizi Çekebilir

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

İsyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.