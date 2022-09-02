MasterChef'te Mehmet Şef küplere bindi! Yarışmacılara sitem etti: "Bizi rezil mi edeceksiniz?"

MasterChef'te son bölümde takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dış oyunları gerçekleştirirken, yeni bölümde pek çok farklı yemeğin hazırlandığı yarışmada, tansiyonun yükselmesi ve Mehmet Şef'in sinirlenmesi dikkat çekti.

MASTERCHEF'TE MEHMET ŞEF YARIŞMACILARA SİNİRLENDİ!

Yarışmanın İzmir'de çekilen son bölümünde mavi takım ve kırmızı takım hünerlerini sergilemeye devam etti. Takımlardan heybet çorbası, Ege otları tabağı, toruklu bamya, enginar ve fırında levrek gibi yiyecekler yapılması istendi.

"SİZE NE OLDU?"

Tatlının zamanında hazır olmadığını gören Mehmet Şef ise, bu esnada oldukça gerildi. Yarışmacılara "Size ne oldu?" şeklinde sitem eden Mehmet Şef, aradan geçen süreye rağmen tatlının hala hazır olmadığını görünce bu kez yarışmacılara "Sen napıyorsun? Bizi rezil mi edeceksiniz?" şeklinde çıkıştı.



