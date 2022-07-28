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MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacıya köpürdü! "Bir daha sen dersen..."

28.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de heyecanın dozu giderek artıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı programda, yarışmacılar zamanla yarışırken şeflerin takdirini kazanmak ve olumlu yorumlar almayı hedefliyor. Mehmet Şef, MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen son bölümünde çileden çıktı. Alper'in 'sen' diye konuşmasına sinirlenen Mehmet Şef, genç yarışmacıyı azarladı. İşte MasterChef'in son bölümünde Alper ve Mehmet Yalçınkaya arasında yaşananlar...

MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacıya köpürdü! "Bir daha sen dersen..."

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar üçlü düellolarda hünerlerini sergiliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun belirledikleri süre içinde yemek yapan yarışmacıların heyecanı gözlerinden okunuyor. Zaman zaman kazalara da sahne olan MasterChef Türkiye, yine bomba gibi bir bölümle ekrana geldi.

Masterchef

Mehmet Yalçınkaya sürenin başlamasının ardından yarışmacılara, etleri hemen düdüklüye atmaları gerektiğini belirterek biraz daha hızlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

"SİZ NEYİN ARTİSTLİĞİNİ YAPIYORSUNUZ OĞLUM?"

Mehmet Şef yaptığı açıklamada "Atın düdüklüye hemen, hızlıca pişirmeniz lazım. Yarım saat kaldı. Siz neyin artistliğini yapıyorsunuz oğlum? Ne zaman pişecek bunlar" ifadelerini kullandı.

masterchef

Alper'in "Usta bunu bana bir ayarlasana ya, hiç gördüğüm bir tencere değil" demesi üzerine şaşkınlık yaşasa da sükunetini koruyan Yalçınkaya, yarışmacıya ne yapması gerektiğini gösterdi.

Düğmeye basan Mehmet Şef, "Bak bitti bu kadar" dedi. Alper'in "Sıkıntı yok" demesi üzerine sinirlenmeye başlayan Mehmet Şef, "Yok da düğmeye basamıyorsun" diyerek genç yarışmacıyı ti'ye aldı.

Masterchef

Yemeğini yapmaya devam eden Alper bir süre sonra "Kendime güveniyorum, arkadaşlara da başarılar diliyorum. Bu yemeği daha önce yaptım. Ustaların beğenip beğenmemesi ayrı bir mesele. Ama daha önce yaptığımız bir yemek bu. İnşallah olur" ifadelerini kullandı.

Yemeği nasıl yaptığını tarif eden Alper, Mehmet Şef yanına gelince "Biraz ekşi istediniz" dedi.

Masterchef

MASTERCHEF YARIŞMACISI LAUBALİ TAVRIYLA İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

"Benim ne istediğimden çok, artık bu tür çorbaları nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur" diyerek beklentisini dile getiren ve yapılması gerekenleri aktaran Mehmet Şef'in her cümlesine yanıt veren Alper izleyenleri şaşırttı.

"SEN KONUŞ ŞEFİM, GÜZEL KONUŞUYORSUN"

Mehmet Şef lafının sürekli bölünmesi üzerine Alper'i uyardı. Alper, "Oğlum cevap vereceğim ya da sen konuş" diyen Mehmet Şef'e "Sen konuş şefim. Sen güzel konuşuyorsun" yanıtını verdi.

MEHMET ŞEF ÇİLEDEN ÇIKTI

Mehmet Şef bunun üzerine son derece kızgın bir ses tonuyla "Sen değil siz! Büyüklere siz denir!"diyerek genç yarışmacıya çıkıştı. Alper heyecandan böyle konuştuğunu söyleyip özür diledi.

Mehmet Şef, son kez "Böyle heyecan mı olur ya. İnsan heyecandan kendinden büyüklere sen der mi?" diyerek yarışmacıyı uyardı.

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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef masterchef türkiye
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