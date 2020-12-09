MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte 8 Aralık MasterChef Türkiye ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef'in 117. son bölümünde yarışmacılar hem jürilik yaptı hem de yarıştı. Bir yarışmacı kurada çıkan tatlıyı yaparken diğer beş yarışmacı onu değerlendirip puan verdi. Altı tane klasik tatlının yapılacağı gecede ödülü kazanan da belli oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar için ödül oyunu için tezgahlarının başına geçti. Yarışmacılar ilk olarak kura çektiler. Yarışmacıların kura çekimi sonrasında yapacakları tatlılar belli oldu.

Yarışmacıların yapacağı tatlılar belli olduktan sonra şefler, yapılış sırasının zorluğa göre olduğunu söylediler. Buna göre ilk olarak çikotalalı sufle yapacak olan Özgül başladı. Özgül'ün çikotalalı sufle yapması için 40 dakika süresi vardı. Süre sonunda yaptığı sufleyi arkadaşına ikram eden Özgül, beş yarışmacıdan 14 puan aldı.

Oyun sonunda ise yaptığı tatlıyla diğer yarışmacılardan en yüksek puan alan isim Barbaros oldu. Böylece Barbaros 25 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.



