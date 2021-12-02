MasterChef'te ortalık karıştı! Dilara ve Safanur kavgası kulise mi taştı?

MasterChef Türkiye yarışmacıları Safanur Bol ve Dilara Başaran arasında ipler gerildi. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde Safanur Bol, tatlısına müdahale eden Dilara'ya sert çıktı. Dilara'nın tavırları karşısında öfkelenen Bol, takım arkadaşına ''Delirtme beni!'' diyerek bağırdı. Bir YouTube kanalında, kavganın kulise taştığı ve olayın kameralar ardında daha büyük bir gerginliğe dönüştüğü iddia edildi.

Dün Kıbrıs yemekleri yapan iki takım, birbirlerine iple bağlandıkları için gergin anlar yaşadı. Dilara, Safanur'un yaptığı Gullurikya tatlısını beğenmeyince, tabağa müdahale etti. Buna izin vermeyeceğini söyleyen Safanur, Dilara'nın müdahaleye devam etmesiyle öfkelendi ve bağırmaya başladı.

Bir YouTube fenomeni, iki yarışmacı arasındaki gerginliğin kulise taştığını öne sürdü. Sosyal medya bu iddiayı konuşurken, Dilara Başaran'a da tepki yağdı. Dilara Başaran'a ''Gitsen de izlemeye devam etsek'', ''Ne kadar sinir bozucu bir kız bu!'' ve ''Safanur ilk kez doğru kişiye tepki verdin, aferin'' gibi yorumlar yapıldı.





