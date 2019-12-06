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MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef yeni sistemde eleme ne zaman olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 01:49 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 61. son bölümünde Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te her hafta yarışmacılara farklı teknikler öğreten şefler, bu hafta 5 farklı teknik gösterdiler. Yarışmacılar kendilerine verilen eğitimin ardından suşi ve diğer balık çeşitlerini en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? Yeni sisteme geçilen MasterChef'te eleme ne zaman olacak? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar.

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı? MasterChef yeni sistemde eleme ne zaman olacak?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin jüri olduğu MasterChef'in 5 Aralık Salı ekrana gelen 61. son bölümünde, Masterclass eğitimi alan mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, 5 ayrı teknik öğrendiler. 7 yarışmacı arasından ise balıkları en iyi şekilde yapan bir isim 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ödül oyunu ve Masterclass eğitimlerinin heyecanı sürmeye devam ediyor. Yeni bölümde Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef tarafından yarışmacılara Masterclass eğitimi verildi.

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MasterChef'te balık yapan yarışmacılar en iyi şekilde teknikleri öğrenmeye çalıştı. Şeflerden eğitim alan yarışmacılar daha sonra mutfakta karşı karşıya geldi. MasterChef'in son bölümünde en iyi tekniği yapıp ödülü kazanan isim Alican oldu. Alican 5 bin TL'lik para ödülü çekini almaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kuralların değiştiği ve takımlardaki oylamaların kaldırıldığı MasterChef'te yeni sistemde ilk eleme adayı Yasin olmuştu. Haftanın ikinci eleme oyununda ise kaybeden isim iddialı yarışmacı Cemre oldu. Bu haftaki son eleme adayı ise 6 Aralık Cuma yayınlanacak olan 62. bölümde belli olacak.
Eleme oyununda şeflerin istediği yemeği en kötü yapan bir yarışmacı daha eleme potasına girecek.

MasterChef'te ilk iki oyunu da kaybeden kırmızı takımda Cemre ve Yasin eleme potaya girmişti. Kırmızı takımın 3. oyunu da kaybetmesi halinde takımdaki son yarışmacı olan Batuhan direkt olarak elemeye kalacak.

Elenecek isim ise son oyunun ardından belli olacak.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yiyecek ekmeği bulamayanlar var, bunlarda kalkmış israfın master'ını yapıyorlar.
yuru be alican adananın gururu
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