MasterChef'te sesler yükseldi! Herkes dönüp onlara baktı: "Mağdur edebiyatı yapmayın!"

Masterchef'te finale adım adım yaklaşırken gerilimin dozu had safhalara ulaştı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. En fazla tabağı beğenilen mavi takım gecenin kazananı oldu ve haftayı galip kapattı.

CEMRE, BATUHAN'I POTAYA GÖNDERDİ

Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yaratıcılık tabağı yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan MasterChef 2019 birincisi Cemre Uyanık, bireysel dokunulmazlığı kazanarak Batuhan'ı potaya gönderdi. Böylece bu hafta MasterChef eleme adayları Tanya, Barış, Kıvanç, Esra, Batuhan ve Eren oldu.

MASTERCHEF'TE SULAR DURULMUYOR!

MasterChef All Star'da final adım adım yaklaşırken sinirler iyice gerildi.

TAHSİN VE ESRA BİRBİRİNE GİRDİ

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışmada bu kez de Tahsin ve Esra birbirine girdi.

Tahsin, "Allah Allah ya! Yani yapmayıp yapmayıp da şöyle bir mağdur edebiyatı yapmak..." deyince olanlar oldu. Bu ifadeye bozulan Esra, "Sana kimse mağdur edebiyatı yapmıyor Tahsin. Saçma sapan konuşuyorsun bazen" diye bağırdı. Sesin yükselmesi nedeniyle İtalyan Şef Danilo Zanna, Cemre ve Alican başta olmak üzere stüdyodaki herkes onlara baktı.

Tahin "Açmayalım mı ağzımızı? Hepimiz susacağız, bir siz konuşacaksınız, oldu ya!" dedi.

Esra ve Tahsin arasında yaşanan gerilimin nedeni şimdiden merak konusu oldu.

