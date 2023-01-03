MasterChef'te son finalist belli oldu! Elenen ismin resmen gözleri doldu! Danilo Şef "İyi ki varsın" dedi ama...

MasterChef'te büyük final için geri sayım devam ediyor. Metin, Ayaz ve Görkem finalist olmayı başarmıştı. Burak Kaya ve Kıvanç MasterChef'te dördüncü finalist olmak için kıyasıya yarıştı. MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu; MasterChef yarışmacıları tarafından yapılan yemekleri değerlendirdi.

MASTERCHEF'TE DUYGU DOLU ANLAR

MasterChef Türkiye'de büyük finale az kaldı. Kıvanç ve Burak kaya 2 Michelin yıldızlı Fatih Tutak'ın verdiği uskumru dolması tarifini yapmaya çalıştılar.

BURAK KAYA, MASTERCHEF'E 5. OLARAK VEDA ETTİ

Gecenin sonunda MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Kıvanç 46 puan alarak yarışmanın dördüncü finalisti olmayı başardı. Burak Kaya ise 40 puanda kaldı.

MASTERCHEF'TEN ELENEN BURAK KAYA RESMEN YIKILDI

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları sırasında Burak Kaya'nın gözleri doldu.

JÜRİ ÜYELERİNDEN TESELLİ SÖZLERİ

Burak Kaya, "Olmadı Şef. Yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş. İyi tarafından bakmaya çalışıyorum olaya. Sizleri tanıdım. Olmadı. Başka diyecek bir şey yok" dedi.

Bunun üzerine İtalyan Şef Danilo Zanna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu son hafta. Haftalarca burada yarışıyoruz. Ama bence tüm MasterChef boyunca gerçekten parlak bir yol çizdin. Muhteşem bir hikaye anlattın. iyi ki varsın, iyi ki buraya geldin."

Somer Şef ise "Belki ceketi alamadın ama kendini başarısız hissetmemelisin. Bu sektörde olmalısın." dedi.

MasterChef'e veda eden Burak Kaya'nın üzüntüsü gözlerinden okundu.

