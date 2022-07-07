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MasterChef'te telefon kullanmayan yarışmacı olay oldu! Mehmet Şef inanamadı

07.07.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te herkesi şaşırtan yarışmacı sosyal medyayı salladı. "Sosyal medya ve telefon kullanmıyorum" diyen yarışmacı Gülistan Şalk, Mehmet Şef'i şoke etti. Duyduklarına inanamayan Mehmet Yalçınkaya "Nasıl insanlarla iletişime geçiyorsun?" dedi.

MasterChef'te telefon kullanmayan yarışmacı olay oldu! Mehmet Şef inanamadı

MasterChef yeni sezonda ilginç yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de Gülistan Şalk oldu. MasterChef Gülistan Şalk açıklamalarıyla herkesi şoke etti. MasterChef Gülistan hiç telefon kullanmadığını açıklayınca olay oldu.

MasterChef Gülistan konuşmasında "Benim sosyal medyam yok! Kullanmıyorum. Telefon da kullanmıyorum." dedi.

Mehmet Şef ise bir hayli şaşırarak "Nasıl insanlar iletişime geçiyorsun?" dedi. Şef ve yarışmacı arasında şu diyalog yaşadı:

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-Geçmiyorum
-Kızım tamam da anan arayacak diyecek?
-Eve gidince soruyor.
-Senin arkadaşın kaç kişi var?
-Yok
-Senin cep telefonun yok, arkadaş yok, bu iş uzayacak ya... Sen bu kadar şeyi dert edersen... Nasıl olacak bu dünya.

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Mehmet Yalçınkaya telefon kullanmayan ve sürekli arkadaşlarından şikayet eden yarışmacıya anlam veremedi ve "Dünya sana zor gelir evladım. Bu yaşta her şeyi hesaplayamazsın. Bize doğru bak da yüzünü görelim. Ağlamayı bile kabul etmiyosun. Belli sıkıntılar çekmiş olabilirsin ama bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil" dedi.

GÜLİSTAN ŞALK KİMDİR?

Siirtli olan ve İstanbul'da doğan Gülistan Şalk'ın 8 kardeşi var. Genç isim 22 yaşında ve aşçılık okuluna gidiyor. Gülistan Şalk turu geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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