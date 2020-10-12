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MasterChef'ten elenen Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi

12.10.2020 00:19 | Son Güncelleme:
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MasterChef'ten elenen Walison Fonseca kimdir? MasterChef Walison nereli? Evli mi, eşi kim? İşte hayat hikayesi

MasterChef Türkiye'den son elenen isim Brezilyalı Walison Fonseca oldu. Walison Fonseca, MasterChef Türkiye'de eleme turundaki ikinci aşamada hamsi kuşu yaparak yarıştı. Ancak Walison'un tabağı diğer yarışmacılar Ebru ve Sefa'ya göre daha başarısız bulundu ve yarışmaya veda etti. Walison geçtiğimiz haftalarda MasterChef'e yedeklerden katılmıştı. Eşi de Türk olan Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte MasterChef Walison Fonseca hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi

Walison Fonseca, MasterChef Türkiye'nin 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinde, veda eden isim oldu. MasterChef Türkiye'ye

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Türkiye'de aktörlük ve oyunculuk yapan yarışmacı, Walison Fonseca’nın eşi de Türk.
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MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI WALİSON FONSECA KİMDİR?

Eşi Melisa Pınar’la çekildiği fotoğrafları sık sık paylaşan Walison Fonseca, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor, yarışmacının bir yıl önce açılmış Youtube hesabı da bulunuyor.
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Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

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Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.

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Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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