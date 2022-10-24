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MasterChef tulumba tarifi: Tulumba nasıl yapılır? Tadına doyulamayan çıtır çıtır tulumba tatlısı yapılışı

24.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tulumba tatlısı tarifi ve yapılışı merak ediliyor. MasterChef’in bu akşam yayınlanacak olan bölümünde yarışmacılar en iyi tulumba tatlısını yapmak için mücadele edecekler. Başarılı olan bir isim mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını seçebilecek. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı

MasterChef tulumba tarifi: Tulumba nasıl yapılır? Tadına doyulamayan çıtır çıtır tulumba tatlısı yapılışı

Tulumba tatlısı en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Çıtır çıtır yapısı ile sevilen şerbetli tatlı bu akşam MasterChef'te yapılacak. Yarışmacılar kaptanlık yarışında en iyi tulumbayı yapmak için mücadele edecekler. İşte yağda kızartılan lezzetli tulumba tatlısı tarifi

TULUMBA TATLISI TARİFİ

Tatlının hamuru için:
2 su bardağı su
2,5 su bardağı un
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
Tatlının şerbeti için:
2 yemek kaşığı limon suyu
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Tatlıyı kızartmak için:
Ayçiçeği yağı

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetiyle işe başlamalısınız. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısmalısınız. Kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin. Sonrasında içine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.
Şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun. Tatlının hamuru için ise su, tereyağı, şeker ve tuzu ilave edin ve kaynatın. Unu eleyin ve kaynayan karışıma ilave edin. Ardından tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın. 4-5 dakika civarı kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.
Hamuru oda sıcaklığına gelene kdek dinlendirin. İçine ise teker teker yumurtaları ekleyin. Yumurtaları mikser ile birlikte hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve tekrardan 5 dakika kadar mikserle karıştırın.
Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkmalısınız ve altını da kısık ateşte açmalısınız.
Kızarmış olan tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve sonrasında 2-3 dakika bekletin. Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

TULUMBA TATLISI PÜF NOKTASI NEDİR?

Tulumba tatlısını kıtır yapmak için en önemli püf nokta ise tulumba tatlısı hamuruna nişasta eklemektir.

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