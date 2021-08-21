MasterChef Türkiye’de ana kadroya katılan son isim belli oldu

MasterChef'te 14 kişi adını ana kadroya yazdırdı. Bu akşam da Rabia, Pelin, Melis, Suzan, Şükrü, Emre, Nergiz, Mustafa, Yiğit, Atakan ve Nejdet adını ana kadroya yazdırmak için mücadele verdi. Yarışmacılar son sansı iyi kullanmak istedi. "MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kimler kaldı?" sorularına cevap aranıyor.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİMLER KALDI?

MasterChef'in 3. grubunda Tahsin, Eren, Mert ve Safanur ana kadroya kaldı. Bugün 5. yarışmacı belli olacak. Atakan, Melis, Mustafa, Emre, Rabia, Nejdet ve Yiğit bir üst tura yükseldi. Yaratıcılık oyununda en iyi yemeği Emre yaptı ve 15. yarışmacı seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 YARIŞMACILARI

MasterChef 2021 kadrosu: Fatma Polat , Milhan Erdem, Dilara Başaran , İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Hasan, Eren, Mert, Tahsin, Safanur oldu.



