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MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna, imza tabağı ‘Kuzu İncik’ ile izleyenlerin karşısına çıktı! Yarışmacıları terletti

18.10.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde mavi ve kırmızı takımdan belirlenen eleme adayları potadan çıkmak için Danilo Zanna’nın imza tabağını yaptı. İlk aşamada sumak ile yaratıcı ürünler ortaya koyan eleme adayları sonraki etapta ise Danilo Zanna’nın ‘Kuzu İncik’ tarifini yaptı. İşte MasterChef Türkiye Danilo Zanna’nın imza yemeğinin tarifi...

MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna, imza tabağı ‘Kuzu İncik’ ile izleyenlerin karşısına çıktı! Yarışmacıları terletti

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde eleme adayları potadan kurtulmak için kıyasıya mücadele etti. Her hafta bir kişinin veda ettiği yarışmanın son bölümüne Danilo Zanna’nın kuzu incikle yaptığı yemek damga vurdu.

KUZU İNCİK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kilogram kuzu incik
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN;

  • 1 su bardağı Worchestire sauce
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

POLENTA İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı polenta
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı parmesan peyniri

SOSU İÇİN MALZEMELER

  • 1 su bardağı et suyu
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet pırasa
  • 2-3 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı nişasta

HAZIRLANIŞI

  • Kuzu inciklerin kemik bağlarını bıçak yardımıyla koparıp elleriniz ile aşağı doğru çekerek top haline getirin. İstenilen şekli verdikten sonra ise haşlayın. Kuzu incik haşlanırken suya polentaları dökerek yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Polentaya tuz ekleyinç Püre kıvamını aldığında parmesan ve tereyağ ile bağlayın.
  • Sosu için soğan, havuç ve pırasayı kavurun. Üzerine et suyu dökün ve defne yapraklarını koyarak kaynatmaya bırakın. Et suyu kendisini çekmeye başlayınca nişasta ile bağlayarak bir sos kıvamına getirin.
  • Tabağa ilk olarak polenta püresini koyun ve üzerin kuzu inciği yerleştirin. Onun üzerine de sosu dökerek servise hazırlayın.
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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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