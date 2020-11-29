MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur ne zaman diskalifiye olacak?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftaya Uğur'un diskalifiyesi damga vurmuştu. 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışan mavi ve kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununda galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanan takımın belli olmasının ardından, kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Gecenin sonunda ise kaybeden takımdan bir kişi eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 109. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım oylama sonucu belli oldu.

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Ramen yapan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.