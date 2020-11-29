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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur ne zaman diskalifiye olacak?

29.11.2020 07:26 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? MasterChef Uğur ne zaman diskalifiye olacak?

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanmak için yarışan mavi ve kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununda galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. MasterChef'te eleme adayı belli olurken heyecan dolu anlar yaşandı.

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz haftaya Uğur'un diskalifiyesi damga vurmuştu. 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ise Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oynandı. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışan mavi ve kırmızı takım haftanın 2. dokunulmazlık oyununda galip gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanan takımın belli olmasının ardından, kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Gecenin sonunda ise kaybeden takımdan bir kişi eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 109. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım oylama sonucu belli oldu.

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Ramen yapan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti. Diğer aday ise Eray idi.

MASTERCHEF UĞUR NE ZAMAN AYRILACAK?

MasterChef Uğur'un diskalifiye olmasının ardından yarışmanın yeni bölümlerde yer alması izleyenlerin kafasını karıştırdı. 2013 yılında yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, pazar günü Ayyüce'nin elenmesiyle son sekize kalan isimler arasında yer aldı. İlgiyle izlenen MasterChef'in bu hafta ekrana gelen yeni bölümlerde yer alan Uğur'un bugün yapılacak olan eleme gecesinde yarışmadan ayrılması bekleniyor.


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