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MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! 18 Ekim 2022 Salı TV8 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

19.10.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in sevilen yarışma programında ele adayları da belli oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmanın son bölümüne ilişkin detaylar konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 18 Ekim 2022 Salı MasterChef'te dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...

MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! 18 Ekim 2022 Salı TV8 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımlarının dokunulmazlık mücadelesi izleyenlerin dikkatini çekti. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada heyecan had safhadaydı. Peki, 18 Ekim 2022 Salı MasterChef'te dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? İşte MasterChef eleme adayları...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 18 EkimSalı günü yayınlanan bölümünde şefler, mavi ve kırmızı takımların hazırladıkları yemekleri tadarak değerlendirmede bulundu. Bu değerlendirmelerin sonrasından en fazla puanı alan takım kırmızı takım oldu ve haftanın ilk dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi ise Serpilay oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan Serpilay, haftanın ilk eleme adayı olarak Tayfun'u seçti. Haftanın 2. eleme adayı ise takım içinde yapılan olan eleme adayı oylaması sonrasında seçildi. Bu oylamada en fazla oyu alan isim Gamze, haftanın 2. eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI

Mavi Takım yarışmacıları:

Büşra (Takım kaptanı)

Gamze

Tayfun

Görkem

Burak Kaya

Serpilay

Ayaz

Burak

masterchef

Kırmızı Takım yarışmacıları:

Tolga (Takım kaptanı)

Metin

Yağız

Atike

Kıvanç

Barış

Fatma Nur

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.

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