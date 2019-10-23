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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununda bir ilk yaşandı! İşte MasterChef 34. bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 01:09 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 30. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacıların makarna çeşitleri yaptıklar dokunulmazlık oyunu sırasında ise bir ilk yaşandı. Somer Şef oyunu durdurdu ve takımların tezgah değiştirmesini istedi. MasterChef bu hafta Peki dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'in 22 Ekim Salı yayınlanan 34. son bölümde yaşananlar.

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 34. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 34. bölümde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Dokunulmazlık oyununca makarna günü düzenlendi. Yarışmacılar menüde kendilerine verilen lazanya, gnochhi, fettucini alfredo, deniz mahsüllü tagliolini ve ravioli yapmak için mücadele etti.

MasterChef'te bu hafta bir ilk de yaşandı. Takım dokunulmazlığı oyunu sırasında 10. dakikada Somer Şef yarışmacılara seslenip bir anda durmalarını söyledi. Yarışmacılara kısa bir açıklama yapan Somer Şef, takımların tezgahları değiştirmesini istedi.

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Tezgahların değiştiği mücadelenin sonunda kazanan hangi takım ise mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 34. bölümde takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Alican, Eda, Yasin, F. Batuhan ve Mustafa, Mehmet Şef'in istediği kuzu sırtı yemeğine en yakın yemeği yapmak için yarıştı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Mustafa oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa ilk eleme adayını seçti. Mustafa ilk eleme adayı olarak Faruk Batuhan'ı seçti.

MasterChef Türkiye 34. bölümde takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı ise Alican oldu.


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