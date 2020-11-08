MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler? Yarışmada sinirler gerildi

MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken haftanın 2. eleme adayı merak konusu oldu.

MasterChef'te bu haftanın ikinci takım oyununda yarışmacılardan çikolatanın ağırlıkta olduğu bir menü istendi. İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada gerçekleştirilen çekimlerde yarışmacılar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Eray ve Barbaros arasında malzeme nedeniyle kısa süreli tartışma yaşanırken gün sonunda yapılan tadımın ardından ortaya çıkarılan tabakları en güzel yapan ve en fazla oy alan takım bu haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf oldu.

MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu Emir'in kaptan olduğu Mavi takım kazandı. Haftanın ilk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme adayı olan ilk isim Furkan olmuştu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve Serhat'ın kazandığı oyun sonrası yapılan oylamada eleme adayı belli oldu. Yeni kurallar gereği Serhat bir isim vermedi yapılan oylamada eleme adayı olma ihtimalinden kurtulmuş oldu.