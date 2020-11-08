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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler? Yarışmada sinirler gerildi

08.11.2020 07:03 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler? Yarışmada sinirler gerildi

MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli olurken yine ortam gerildi. Serhat'ın kazandığı oyun sonrası oylama yapılırken takımda sinirler gerildi. 2. dokunulmazlık oyunu sırasında ise kırmızı takımdan Barbaros ile mavi takımdan Eray arasında oldukça gergin anlar yaşandı. İşte gerilim sonrası belli olan eleme adayları...

MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım bölümünde haftanın 2. eleme adayı belli oldu. MasterChef Türkiye'de 12. hafta heyecanı yaşanırken haftanın 2. eleme adayı merak konusu oldu.

MasterChef'te bu haftanın ikinci takım oyununda yarışmacılardan çikolatanın ağırlıkta olduğu bir menü istendi. İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada gerçekleştirilen çekimlerde yarışmacılar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Eray ve Barbaros arasında malzeme nedeniyle kısa süreli tartışma yaşanırken gün sonunda yapılan tadımın ardından ortaya çıkarılan tabakları en güzel yapan ve en fazla oy alan takım bu haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf oldu.

MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu Emir'in kaptan olduğu Mavi takım kazandı. Haftanın ilk takım oyununu kaybeden Mavi takımda eleme adayı olan ilk isim Furkan olmuştu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı ve Serhat'ın kazandığı oyun sonrası yapılan oylamada eleme adayı belli oldu. Yeni kurallar gereği Serhat bir isim vermedi yapılan oylamada eleme adayı olma ihtimalinden kurtulmuş oldu.

Serhat'ın kazandığı oyun sonrası oylama yapılırken takımda sinirler gerildi. Uğur ve yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı takım arasında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Bu haftanın ikinci eleme adayı Barbaros oldu. Ve böylelikle Mavi takımdan Furkan'ın ardından ikinci takım oyununu kaybeden Kırmızı takımdan Barbaros ikinci eleme adayı oldu.


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