MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef çileden çıktı! "Şu tezgahlara kafamı vurasım geliyor"

MasterChef Türkiye 2022 sezonuyla izleyicilerini yine ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecan dolu yemek yarışması programının yeni bölümünde dün akşam üçlü elemelerde yarışmacılar ter döktü. Yarışmacıların yemek yaparken kullandığı yöntemler ise Mehmet Şefi oldukça kızdırdı.

CİĞER SARMA ETABINDA YARIŞMACILAR ZORLANDI

MasterChef'in yeni bölümünde dün akşam üçlü elemelerde yarışan Doğukan, Nursena ve Emre şefler tarafından belirtilen ciğer sarma tarifini en iyi şekilde sunmaya çalıştı.

Yemeği yaparken zorlu anlar yaşayan ve kullandıkları ilginç yöntemlerle dikkat çeken yarışmacılar Mehmet Şefi oldukça sinirlendirdi.

"KAFAMA ŞU TEZGAHLARA VURASIM GELİYOR!"

Yarışmacıların ciğer sarma yapmayı başladıkları andan itibaren kullandıkları yöntemler ve izledikleri yol Mehmet Şefi kızdırdı.

Mehmet Şef yarışmacıların yemek yaptıkları esnada kullandıkları yöntemleri görünce, "Allahım sana geliyorum ya bir şey söyleyeyim mi bazen öyle işler yapıyorsunuz ki şu tezgahlara filan kafamı vurasım geliyor. Bir şey demeyeyim diyorum da yaptığınız bazı şeyleri, aşçı olup olmamanıza gerek yok benim anlama şansım sıfır." diyerek tepkisini gösterdi.

CİĞER SARMA ETABINI KİM KAZANDI?

Elemelerde en zorlu yemeklerden birisi ciğer sarma oldu. Ciğer sarma yapmak için üçlü düelloda Doğukan, Nursena ve Emre karşılaştı. Yemeğini rakiplerinden daha iyi yapıp bir üst tura çıkan isim Doğukan oldu.

