MasterChef Türkiye'den bir fragman daha!

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve dünya mutfağına yeni şefler kazandıran MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu, 18 Ağustos Pazar akşamı TV8’de başlıyor.

MasterChef Türkiye; yeteneklerini sergileyecek Masterchef adaylarını bekliyor! Ancak bu mutfağa girebilmek o kadar kolay olmayacak. Binlerce başvuru arasından seçilen adaylar mutfakta tüm hünerlerini ortaya koyup zorlu aşamaları geçmek için kıyasıya yarışacak.

İşler, bu mutfağa girmekle de bitmiyor. Bu mutfakta kalmak da bu mutfağa girmek kadar zor. Bakalım kimler bu yetenekli yarışmacılardan biri olacak?

Masterchef adaylarına yemek pişirme sanatını en iyi şekilde anlatacak olan şeflerimiz ise; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.

Tek tek jüri karşısına çıkacak olan yarışmacılar, yemeklerini beğendirebilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Jürinin beğenisini kazanan yarışmacılar Masterchef Türkiye’ye kaldığı yerden devam etme şansını yakalayacak. Kimler bu mutfakta kalmayı başaracak?

Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni Masterchef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

MasterChef Türkiye, sürpriz yemek tarifleri ve heyecanlı yarışmalarıyla 18 Ağustos Pazar 20.00’de TV8'de.

