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MasterChef Türkiye ekrana dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

TV 8'in efsane yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeniden ekranlara geliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak.

MasterChef Türkiye ekrana dönüyor

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve dünya mutfağına yeni şefler kazandıran “MasterChef Türkiye” bu akşam itibarıyla TV8,5’ta yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Mutfaktaki hünerlerini sergileyerek Türkiye’nin MasterChef’i olmak isteyen ve binlerce başvuru arasından seçilen isimler sevilen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’na yemeklerini beğendirebilmek için zorlu aşamalarda kıyasıya yarışıyor.

“MasterChef Türkiye” sürpriz yemek tarifleri ve heyecanlı yarışmalarıyla 29 Nisan Çarşamba 19.30’dan itibaren TV8,5’ta ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye, tv8,5,

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