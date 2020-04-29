MasterChef Türkiye ekrana dönüyor

Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni toplayan ve dünya mutfağına yeni şefler kazandıran “MasterChef Türkiye” bu akşam itibarıyla TV8,5’ta yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Mutfaktaki hünerlerini sergileyerek Türkiye’nin MasterChef’i olmak isteyen ve binlerce başvuru arasından seçilen isimler sevilen şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’na yemeklerini beğendirebilmek için zorlu aşamalarda kıyasıya yarışıyor.

“MasterChef Türkiye” sürpriz yemek tarifleri ve heyecanlı yarışmalarıyla 29 Nisan Çarşamba 19.30’dan itibaren TV8,5’ta ekrana gelecek.

