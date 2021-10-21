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MasterChef Türkiye nerede çekiliyor? Karaman neresi? Taşkale tahıl ambarı nerede?

21.10.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye, ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in çekim yeri merak konusu oldu. MasterChef'in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde çekimler Karaman ilinde gerçekleştirildi. İşte merak edilenler...

MasterChef Türkiye nerede çekiliyor? Karaman neresi? Taşkale tahıl ambarı nerede?

21 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanacak MasterChef'in yeni bölümünde çekimler araman ilindeki Taşkale tahıl ambarında gerçekleştirildi. MasterChef Türkiye yarışma programının jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyor. İşte merak edilenler...

KARAMAN NEREDE?

Karaman İç Anadolu'da yer alıyor. Karaman'ın nüfusu güncel verilere göre 254 bin 919'dur. Yüzölçümü 8.678 km2 olan ilde km2'ye 29 kişi düşüyor.

Karaman ilk olmadan önce Konya'ya bağlıydı. Karaman, 1989'da Orta Anadolu'nun gelişmesi maksadıyla Konya'dan ayrıldı. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Anadolu'da Türkçenin resmî dil ilan edildiği yer Karaman'dır.

KARAMAN ADI NEREDEN GELİYOR?

Karamanoğlu Beyliği'nin kurucusu Karaman Bey'den dolayı Laranda (Larende) olan şehir Cumhuriyet döneminde Karaman adını aldı.

KARAMAN'IN İLÇELERİ

  • Karaman (il merkezi)
  • Sarıveliler
  • Ayrancı
  • Ermenek
  • Kazımkarabekir
  • Başyayla


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Anahtar Kelimeler:
Konya Karaman Masterchef
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