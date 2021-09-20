MasterChef Türkiye’nin eleme oyununa Mehmet Yalçınkaya’nın şef tabağı damga vurdu

MasterChef Türkiye’de yarışma heyecanı tam gaz devam ediyor. Takım oyunu ve dokunulmazlık mücadelelerinin sonucunda eleme potasındaki isimler belli oldu. Yarışmaya devam etmek için mücadele veren yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya’nın imza tabağını yeniden yaptı. İşte Mehmet Yalçınkaya’nın “Gece Gibi Siyah” isimli imza tabağının tarifi...

MALZEMELER

Dana fileto

Sarımsak

Taze kekik

Balık mürekkebi

Sirriracha

Yıldız anason

Zeytinyağı

Maldon tuz

Karabiber

YULAFLI GARNİTÜR MALZEMELERİ

Yulaf ezmesi

Süt

Krema

Tereyağ

Siyah sarımsak

Tuz

Yer fıstığı

Limon

MANTARLAR

Morel mantarı

Trüf mantarı

Sarkız mantarı

HOLLANDAISE SOS MALZEMELERİ

Sade yağ

Yumurta sarısı

Tuz

Limon

DE GLAZE İÇİN

Et suyu

Balsamik sirke

Limon

Nişasta

Tereyağ

HAZIRLANIŞI

Öncelikle sarımsağı ince ince doğrayıp bir karıştırma kabına koyun. Taze kekik, balık mürekkebi, sirriracha sos, zeytinyağı, maldon tuz ve değirmen karabiberi içine ekleyin. Yıldız anasonu havanda toz haline getirip karışıma ekleyin. Temizlenmiş olan dana filetoyu bu karışım ile kaplayıp aromasını çekmesi için bir süre bekletin.

Yulaf ezmesi ve sütü bir tavaya alıp yulaflar yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra içerisine toz yer fıstığı, siyah sarımsak, krema, limon ve tuz ekleyin. Sonraki adımda blenderla püre kıvamına gelene kadar çekin. Soğuk küp küp kesilen tereyağını içine ekleyip karıştırın.

Kurutulmuş olan morel ve sarıkız mantarlarını tuzlı suda haşlayın. Haşlanan mantarları iyice kurulayıp derin yağda çıtır olana kadar kızartın.

Hollandaise sosunu hazırlamak için yumurta sarısı, limon ve tuzu bir kaba alıp benmari usulü kesilmeden aynı yöne gelene kadar çırpın. Azar azar sade yağ ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sos mayonez kıvamına gelene kadar çıprma islemini sürdürün.

Aromasını iyice çeken etin kızgın bir tavada her yerini mühürleyin. Aynı tavayla birlikte eti 180 derecelik fırında orta derece olana kadar pişirin. Tavayı fırından çıkartıp eti bir kenara alın. Tavanın içine et suyu, balsamik sirke ve limon ekleyerek iyice karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvam aldıktan sonra bir süzgeç yardımıyla pürüzsüz bir sos elde edin. Hazırlanan çıtır mantarlar, rendelenen trüf dilimleri ve bezelye filiziyle servis edin.



