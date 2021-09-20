MasterChef Türkiye’nin eleme oyununa Mehmet Yalçınkaya’nın şef tabağı damga vurdu

MasterChef Türkiye’de yarışma heyecanı tam gaz devam ediyor. Takım oyunu ve dokunulmazlık mücadelelerinin sonucunda eleme potasındaki isimler belli oldu. Yarışmaya devam etmek için mücadele veren yarışmacılar Mehmet Yalçınkaya’nın imza tabağını yeniden yaptı. İşte Mehmet Yalçınkaya’nın “Gece Gibi Siyah” isimli imza tabağının tarifi...
MALZEMELER
- Dana fileto
- Sarımsak
- Taze kekik
- Balık mürekkebi
- Sirriracha
- Yıldız anason
- Zeytinyağı
- Maldon tuz
- Karabiber
YULAFLI GARNİTÜR MALZEMELERİ
- Yulaf ezmesi
- Süt
- Krema
- Tereyağ
- Siyah sarımsak
- Tuz
- Yer fıstığı
- Limon
MANTARLAR
- Morel mantarı
- Trüf mantarı
- Sarkız mantarı
HOLLANDAISE SOS MALZEMELERİ
- Sade yağ
- Yumurta sarısı
- Tuz
- Limon
DE GLAZE İÇİN
- Et suyu
- Balsamik sirke
- Limon
- Nişasta
- Tereyağ
HAZIRLANIŞI
- Öncelikle sarımsağı ince ince doğrayıp bir karıştırma kabına koyun. Taze kekik, balık mürekkebi, sirriracha sos, zeytinyağı, maldon tuz ve değirmen karabiberi içine ekleyin. Yıldız anasonu havanda toz haline getirip karışıma ekleyin. Temizlenmiş olan dana filetoyu bu karışım ile kaplayıp aromasını çekmesi için bir süre bekletin.
- Yulaf ezmesi ve sütü bir tavaya alıp yulaflar yumuşayana kadar kaynatın. Daha sonra içerisine toz yer fıstığı, siyah sarımsak, krema, limon ve tuz ekleyin. Sonraki adımda blenderla püre kıvamına gelene kadar çekin. Soğuk küp küp kesilen tereyağını içine ekleyip karıştırın.
- Kurutulmuş olan morel ve sarıkız mantarlarını tuzlı suda haşlayın. Haşlanan mantarları iyice kurulayıp derin yağda çıtır olana kadar kızartın.
- Hollandaise sosunu hazırlamak için yumurta sarısı, limon ve tuzu bir kaba alıp benmari usulü kesilmeden aynı yöne gelene kadar çırpın. Azar azar sade yağ ekleyerek karıştırmaya devam edin. Sos mayonez kıvamına gelene kadar çıprma islemini sürdürün.
- Aromasını iyice çeken etin kızgın bir tavada her yerini mühürleyin. Aynı tavayla birlikte eti 180 derecelik fırında orta derece olana kadar pişirin. Tavayı fırından çıkartıp eti bir kenara alın. Tavanın içine et suyu, balsamik sirke ve limon ekleyerek iyice karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvam aldıktan sonra bir süzgeç yardımıyla pürüzsüz bir sos elde edin. Hazırlanan çıtır mantarlar, rendelenen trüf dilimleri ve bezelye filiziyle servis edin.
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