MasterChef Türkiye Somer Şef’in yemeği “Anneler Kızlar Anadolu’da” nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’nun yemeğinin tarifi...

Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep, Tarsus ve Adana gibi bölgelerde daha çok bilinen yöresel bir yemek olan ‘Analı Kızlı’ tarifinden yola çıkarak Somer Sivrioğlu MasterChef yarışmacılarına imza yemeğini tanıttı. Bulgur ve kıymanın mükemmel birleşiminden ortaya çıkan lezzet yarışmacıları bir hayli zorladı.

TEMEL MALZEMELER

50 Gr nohut

400 Gr kuzu kol

2 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

10 dal maydanoz,ince doğranmış

1/2 limon suyu

İÇ HARCI İÇİN;

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

150 Gr kuzu kıyması

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

DIŞI İÇİN;

250 Gr ince bulgur

200 Gr dana kıyması

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

NOHUT PÜRESİ İÇİN;

500 Gr haşlanmış nohut

ilikli kemik suyu

kimyon

tuz

karabiber

YEŞİL YAĞ İÇİN;

1 demet taze nane

200 ml zeytinyağı

KIRMIZI YAĞ İÇİN;

toz kırmızı biber

pul biber

200 ml zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Nohutları suda bir gece ıslatın. nohutları süzün ve duruladıktan sonra bir tencerede 500 ml su ekleyerek kapağını kapatıp kısık ateşte 1 saat pişirin. Nohut pişerken iç harcını hazırlayın. Soğanı ince doğrayın. Tereyağını bir tavada orta ateşte eritin. Soğanı ekleyip yumuşayıncaya kadar 3 dakika pişirin. Kuzu kıyması ekleyip 2 dakika daha pişirin.Kalan tüm malzemeleri bir kaseye koyun ve 125 ml su ile karıştırın.Bu karışıma soğan ve klimalı karışıma ekleyip kaynatın ve kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika pişirin. İç harcı bir kenara koyun.

Şimdi dış hamuru yapın.Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın. 45 ml ılık suyu yavaş yavaş ekleyin. Ellerinizi ıslatın ve macun kıvamına gelene kadar 5 dakika yoğurun.Dış hamuru pinpon topu büyüklüğünde yuvarlak şekle getirin. topu avucunuzun içine alıp parmağınızda ortasından bastırarak bir çukur yapın. Açtığımız çukurun içine bir çay kaşığı iç harçtan koyup dış hamuru tekrar yuvarlayarak kapatın. Bu şekilde 16 tane top yaparak devam edin. bulgur karışımının geri kalanı ile nohut büyüklüğünde yaklaşık 40 tane minik top yapın.

Şimdi çorbanın temelini yapın. Kuzu kolu tüm sinir ve yağlarından ayırarak küçük kuşbaşı doğrayın. Soğanı ince doğrayın. Tereyağını bir tavada orta ateşte eritin. zeytinyağını ekleyip cızırdamaya başladığı zaman soğanlar şeffaflaşıncaya kadar 5 dakika pişirin.

Biber salçasını ekleyip 1 dakika daha kavurun. Kuşbaşı doğradığınız eti ekleyin. 2 dakika pişirdikten sonra 250 ml su ekleyin. kaynatın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Kuzu eti karışımına nohut maydanoz küçük topları (kızlar)ve büyük topları (anneler) ekleyin. kaynatın ve sonra kısık ateşte 10 dakika pişirin. limon suyunu ekleyin.

Nohut püresi yapımı ; haşlanmış nohutları ilikli kemik suyu ve baharatları ekleyip blender yardımı çekin. İnce delikli bir tel süzgeçten geçirerek pürüzsüz bir nohut püresi elde edin.

Bulgur patlağı yapımı başbaşı bulgurları tuzlu suyun içerisinde haşyalıp süzün derin yağın içerisine atarak patlayana kadar kızartın kuru bir peçeteye çıkartarak yağını alın.

Kırmızı yağ yapımı ; 200 ml yağın içerisine 15 Gr tatlı toz biber 15 Gr pul biber ile 100° ye gelene kadar kaynatın ardında tülbentten süzerek kullanın.

Yeşil yağ yapımı ; Taze nane ve 200 ml zeytinyağını 100° ye gelene kadar kaynatın tülbentten süzerek kullanın.

Süsleme ;Frenk maydanozları ayıklayarak derin yağın içerisinde kızartın kuru bir peçetenin üzerine çıkartarak yağını alın.



