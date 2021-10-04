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  4. MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz burun estetiği yaptırdı

MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz burun estetiği yaptırdı

04.10.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye' yarışmasından sonra 'Survivor'a da katılan Yasin Obuz burun estetiği yaptırdı. Yasin Obuz hastane paylaşımıyla dikkat çekti.

MasterChef Türkiye ve Survivor yarışmacısı Yasin Obuz burun estetiği yaptırdı

'MasterChef Türkiye' yarışmasın ve 'Survivor' ile tanınan Yasin Obuz da Aleyna Kalaycıoğlu gibi estetik yaptırdı. Yasin Obuz da estetik yaptıranlar kervanına katıldı.

Yarışmalardaki polemikleriyle tanınan Obuz burnunu yaptırdı.

Burun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu son halini paylaştıBurun estetiği yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu son halini paylaştı

Yasin Obuz, daha önce burnunda kırık olduğunu ve nefes alma sorunları yaşadığını belirtti. Obuz, bu nedenle operasyon geçirdiğini sözlerine ekledi.

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Obuz, ameliyat olduktan sonra sosyal medya hesabından; "Gaffayı yedim hastanede eve gideceğim" notuyla fotoğrafını paylaştı.


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survivor Yasin Obuz
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