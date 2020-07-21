MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan damga vurdu!

MasterChef Türkiye'nin 20 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışan 18 yaşındaki Sinan, hazırladığı karnıbaharlı kaya levreği yemeğiyle şeflerin beğenisini kazandı.

MasterChef yarışmasının elemelerine katılan 18 yaşındaki Sinan, tam bir MasterChef hayranı çıktı ve şefleri oldukça etkiledi. 2019 sezonuyla alakalı şeflerin zor sorularına yanıt veren Sinan, cevaplarıyla oldukça şaşırttı.

Geçtiğimiz sezonun tüm bölümlerini iki defa izlediğini söyleyen Sinan, şeflerin geçen seneyle ilgili sorularını da anında yanıtladı.



Karnıbaharlı kaya levreğini, derisi çıtır bir şekilde pişirmeyi başaran genç şef adayı, jüriyi de kendisine hayran bıraktı.

Sinan üç jürinin de 'evet' oylarıyla düellolara kalma fırsatını yakaladı.



