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MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan damga vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 02:11 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye 2020'de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışan 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan, hem yaptığı yemekle hem de MasterChef'le ilgili sorulara verdiği yanıtlarla ünlü şefleri etkiledi.

MasterChef Türkiye'ye 18 yaşındaki genç şef adayı Sinan damga vurdu!

MasterChef Türkiye'nin 20 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yarışan 18 yaşındaki Sinan, hazırladığı karnıbaharlı kaya levreği yemeğiyle şeflerin beğenisini kazandı.

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MasterChef yarışmasının elemelerine katılan 18 yaşındaki Sinan, tam bir MasterChef hayranı çıktı ve şefleri oldukça etkiledi. 2019 sezonuyla alakalı şeflerin zor sorularına yanıt veren Sinan, cevaplarıyla oldukça şaşırttı.

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Geçtiğimiz sezonun tüm bölümlerini iki defa izlediğini söyleyen Sinan, şeflerin geçen seneyle ilgili sorularını da anında yanıtladı.
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Karnıbaharlı kaya levreğini, derisi çıtır bir şekilde pişirmeyi başaran genç şef adayı, jüriyi de kendisine hayran bıraktı.

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Sinan üç jürinin de 'evet' oylarıyla düellolara kalma fırsatını yakaladı.


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