MasterChef Türkiye'ye Emel Günoğlu damga vurdu! Yarışmaya iki yemekle katıldı! MasterChef Emel kimdir?

Daha sonra ise jüri karar aşamasına geçti. İki yemeği de tadan ünlü şefler, yarışmacı Emel'den birini seçmesini istedi.

Bir süre sonra geri dönen şefler ise Emel'in cep telefonundan şerbeti yapma videosunu izlediler.

Yarışmaya ekşili semiz otu ve et yemekleriyle katılan Emel, evde yaptığı şerbeti de jüriye ikram etti. Ancak ünlü şefler şerbeti kendisinin yapıp yapmadığına emin olamadı. Bunun üzerine cep telefonunda videoyu göstermek isteyen yarışmacı dışarıya çıktı. Şefler ise yarışmacıya sürpriz yapmak için tabakları da alarak stüdyodan çıktı. Emel Günoğlu ise geri döndüğünde yemekleri ve jüriyi göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Neşeli karakteriyle yarışmaya damga vuran Emel stüdyoya ilk girdiği andan itibaren yaptığı her hareketiyle jüriyi şaşırttı.

Yarışmanın son bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı.Yarışmacı adaylarından Emel Günoğlu, yaptığı iki yemek ve yanında getirdiği şerbetle dikkat çekti.

TV8'de yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan yemek yarışması MasterChef Türkiye 'de, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacı seçmelerine devam ediyor.

Jüri üyeleri, bir yemeği beğenmediklerini ancak diğerinin ise üst tura geçmesi için yeterli olacaklarını söylediklerinde yarışmacı zor anlar yaşadı. Yarışmacı, "Ben bu yarışmayı kazanmayı çok istediğim için iki yemeği de yapmak istedim. Semiz otu yemeğini yaparsam beğenmeyebilirler diye düşündüm ve diğerini de yaptım. Ancak köfte yemeğimi buraya getirirken, üzerine şerbet döküldü ve tadı şekerli oldu" dedi.



Emel Gündoğan kritik bir karar vererek semiz otu yemeğini değerlendirmelerini istedi. Jüri üyelerinin de ortak kararıyla beğendikleri yemek semiz otu olunca, Emel Günoğlu 3 evet oyuyla üst tura çıkmayı başardı.

Mehmet Şef, "Yaptığın semiz otu, nohutun pişmesi ve ekşiliğiyle senin üst tura geçmen için yeterli. Diğerinde de yaratıcı yönünü göstermişsin" dedi.

MASTERCHEF EMEL GÜNOĞLU KİMDİR?

MasterChef'e Düzce'den katılan Emel Günoğlu aslen Artvin Hopa'lı. Turizm ve orgaizasyon işi yapan yarışmacının kendisine ait bir şirketi bulunuyor.

Yemek yapmanın yanı sıra seyahati ve müziği çok seven Emel aynı zamanda kendisini bir doğa tutkunu olarak ifade ediyor.



