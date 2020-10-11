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MasterChef Türkiye zirveyi bırakmadı... 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

11.10.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye zirveyi bırakmadı... 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

10 Ekim Cumartesi günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediliyor. 10 Ekim Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 10 Ekim Cumartesi akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

10 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi veya program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk, Zümrüdüanka ve İyi Günde Kötü Günde kıyasıya yarıştı. 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...
TV

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar televizyon programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?
ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin tekrar bölümünün ardından akşam kuşağında fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster seyircisiyle buluştu.

Dün Show TV’nin akşam kuşağında başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yayınlandı.
Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra başrolünde Furkan Andıç, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz ve Ezgi Şenler’in payalştığı Çatı Katı Aşk dizisi ekranlara geldi. Dizinin başrol oyuncularından Ezgi Şenler’in ayrılık haberleriyle gündeme gelen Çatı Katı Aşk reyting listelerinde yerini almayı başardı.

Star TV’nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Kay Allen’ın paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisi seyircisiyle buluştu.

Fox TV’nin akşam kuşağında ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu’nun hemen ardından başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında Ana Haber Bülteni’nden sonra kanalın uzun soluklu dizilerinden biri olan Kalk Gidelim yayınlandı.
TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise reyting rekortmeni MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.
masterchef

10 EKİM 2020 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 10 Ekim Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre şöyle sıralandı;

TV 8 ekranlarına gelen MasterChef Türkiye yarışması ilk sıraya yerleşti.

Show TV’nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ise ikinci sırada yerini aldı.

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ise en çok izlenenler listesine üçüncü sıradan girdi.

Fox TV’de yayınlanan Zümrüdüanka dizisi dördüncü sırada yerini aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin özet bölümü ise totalde en çok izlenenler listesine beşinci sıradan girdi.

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