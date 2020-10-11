MasterChef Türkiye zirveyi bırakmadı... 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

10 Ekim Cumartesi akşamı televizyonda birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi veya program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster, Çatı Katı Aşk, Zümrüdüanka ve İyi Günde Kötü Günde kıyasıya yarıştı. 10 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...



DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar televizyon programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cumartesi günü hangi programlar ve diziler kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin tekrar bölümünün ardından akşam kuşağında fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster seyircisiyle buluştu.