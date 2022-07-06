MasterChef yarışmacısı Aysun Şimşek hikayesiyle yürekleri dağladı! "Kardeşim böbreğini verdi"

MasterChef programının ana kadro yarışmacı adaylarından biri olan Aysun Şimşek, yemeğini hazırladıktan sonra Somer Sivrioğlu'nun yönelttiği, "Neydi mesleğiniz?" sorusuna verdiği yanıt ile yürekleri dağladı.

"KARDEŞİM BÖBREĞİNİ VERDİ"

5 dakika içerisinde jürilere tabak hazırlayan Aysun Şimşek, Somer Sivrioğlu'nun, "Neydi mesleğiniz?" sorusuna, "Muhasebeydi ama ben muhasebeyi de yapamıyorum şefim" dedi. Sözlerine devam eden Şimşek 25 yıldır diyaliz hastası olduğunu belirterek, "5 yıl önce nakil olunca hayatımda yarım kalan, yapmak istediğim ne varsa onları tamamlıyorum aslında." dedi.

Kardeşinin kendisine böbreğini verdiğini söyleyen Şimşek, "Artık son raddeye gelmiştim damarlarım bitmek üzereydi. Şöyle söyleyeyim ben sabah 6'da makineye bağlanıyordum 12'de çıkıyordum. İşime gidiyordum, 5'te işten çıkıyordum sigortamı dahil etmek için. Akşam lisesine gidiyordum 5'ten sonra..." diye konuştu.

"ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR"

Sivrioğlu'nun, "Neler değişti hayatınızda?" sorusuna Şimşek, "Çok şey değişti. Diyaliz makinesi öldürmüyormuş buradan sesleneyim. Nakil olsunlar, ailelerinde vermeyenler varsa ısrar etsinler. Hayat nakilden sonra başlıyor. Öldürmüyor ama süründürüyor ben bunu çok geç anladım. '25 yıl daha böyle gider' diyordum ama gitmezmiş yani. Yeniden doğdum. Kardeşim 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bana böbreğini verdi. 25 Şubat'ta doğum günümdü. Bana dedi ki 'Sana hem Sevgililer Günü hem doğum günü hediyesi... Kimsenin veremeyeceği bir hediye veriyorum.' dedi. Ben de 6 ay içerisinde nakilden sonra ne yapmak istiyorsam... Mesela buranın hayalini kuruyordum. Geç kalmış sayılmıyorum, yaşım 42 olabilir, yaşın ve zamanın hiçbir önemi yok." dedi.

Yemeğin tadında bazı sorunlar olduğunu için Şimşek üç hayır ile MasterChef hayallerine veda etti.

