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MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli kimdir? Hülya Tokelli ölüm sebebi nedir?

28.05.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli 26 Mayıs Perşembe günü Balıkesir’e defnedildi. MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacısı yaşadığı acıyı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda dile getirdi. Peki MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli kimdir? Hülya Tokelli ölüm sebebi nedir? İşte Masterchef Esra Tokelli'nin o paylaşımı ve annesi ile ilgili bilgiler...

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli kimdir? Hülya Tokelli ölüm sebebi nedir?

MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli hayata gözlerini yumdu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada yaptığı yemeklerle adından söz ettiren Esra Tokelli annesinin ölümü üzerine duyduğu acıyı dile getirdi. Peki MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli kimdir? Hülya Tokelli ölüm sebebi nedir? Masterchef Esra Tokelli'nin o paylaşımı ve annesi ile ilgili bilgiler haberimizde...

MASTERCHEF YARIŞMACISI ESRA TOKELLİ'NİN ANNESİ HÜLYA TOKELLİ KİMDİR?

Hülya Tokelli, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Esra Tokelli'nin annesidir.

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye ile izleyicilerin dikkatini çeken ve sonrasında kendi mekanını açan Esra Tokelli'nin annesi Hülya Tokelli yaşamını yitirdi.

HÜLYA TOKELLİ'NİN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Hülya Tokelli, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Üsküdar'daki bir hastanede tedavi görüyordu.

Hülya Tokelli ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebi ile yaşamını yitirdi.

Esra Tokelli, sosyal medyada hesabında, "Canım annem Hülya Tokelli'yi ameliyatta gelişen bir komplikasyon sebebiyle kaybettik” mesajını yazdı.

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Masterchef
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