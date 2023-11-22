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MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak Yemekteyiz'de ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

22.11.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ise sık sık gündem oluyor. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından biri de Nalan Toprak oldu. MasterChef 2019 sezonunda yarışan Nalan'ı görenler tanıyamadı. Değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle gündem oluyor. Yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve tartışmalar çok konuşuluyor. Gündüz kuşağının sevilen programına bu defa Nalan Toprak isimli yarışmacı damga vurdu.

Eleştirileri ve konuşmalarıyla dikkat çeken Nalan Toprak'ın daha önce
MasterChef 2019 sezonunda yarıştığı ortaya çıktı. Katılığı sezonda takımını sabote ettiğini itiraf eden Nalan'ı Yemekteyiz'de görenler çok şaşırdı.

MasterChef nalan 2

MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak yaptırdığı estetik müdahaleler ve
tarz değişimiyle adeta tanınmayacak hale gelmiş. Saçlarını da sarıya boyatan Nalan Toprak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef nalan 3

MasterChef yarışmacısını Yemekteyiz'de görenler; 'Tanıyamadım', 'Ne kadar değişmiş', 'Takımını sabote etmişti burada ne işi var?' gibi yorumlar yaptılar.

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YEMEKTEYİZ NALAN TOPRAK KİMDİR?

Nalan Toprak 35 yaşında. İstanbul'da ikamet eden yarışmacı aslen Afyonludur. Kendisine güvenen yarışmacı futbol konusunda oldukça iyi olduğunu söylüyor. Oyunculuk yapan Nalan Toprak aynı zamanda daha önce MasterChef'e de katıldı.

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Fizyoterapistlik ve alt liglerde futbol hakemliği yapan Nalan Toprak şu sıralar Güzellik ve bakım sektöründe çalışıyor.

nalan toprak

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