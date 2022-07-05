Sevilen yemek programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in ana kadrosunda yer almak isteyen adaylardan biri olan Serpilay Salkım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Serpilay Salkım kimdir? Serpilay Salkım kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

25 yaşındaki Serpilay Salkım'ın kendi işletmesi bulunuyor. Aslen İzmir'de doğup büyüyen Salkım, pastane ürünleri hazırlıyor. 4 Temmuz akşamında ekranlara gelen MasterChef'in yeni bölümünde Salkım, jürilerden evet oyunu alarak bir üst tura yükseldi.



