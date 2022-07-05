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MasterChef yarışmacısı Serpilay Salkım kimdir? Serpilay Salkım kaç yaşında ve nereli?

05.07.2022 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un sona ermesinin ardından MasterChef TV8 erkanlarında yerini aldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef programı yeni sezon için kadroya girecek yarışmacılarını arıyor. Ana kadroda yer almak isteyen adaylardan biri de Serpilay Salkım oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Serpilay Salkım kimdir? Serpilay Salkım kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MasterChef yarışmacısı Serpilay Salkım kimdir? Serpilay Salkım kaç yaşında ve nereli?

Sevilen yemek programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in ana kadrosunda yer almak isteyen adaylardan biri olan Serpilay Salkım'ın hayatı merak konusu oldu. Peki MasterChef yarışmacısı Serpilay Salkım kimdir? Serpilay Salkım kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

25 yaşındaki Serpilay Salkım'ın kendi işletmesi bulunuyor. Aslen İzmir'de doğup büyüyen Salkım, pastane ürünleri hazırlıyor. 4 Temmuz akşamında ekranlara gelen MasterChef'in yeni bölümünde Salkım, jürilerden evet oyunu alarak bir üst tura yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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